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Хитрый мангуст обвел леопарда вокруг пальца и сбежал: забавное видео

Ролик сняли работники Национального парка Крюгера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:56
Мангуст обхитрил леопарда
Мангуст обхитрил леопарда
Фото: Pixabay

Работники южноафриканского Национального парка Крюгера сняли на видео мангуста, которому удалось в последний момент сбежать от охотящегося на него леопарда. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

На записи показано, как молодая самка леопарда по имени Тлаламба поджидает стаю мангустов. Однако из-за неопытности хищник, как предположили наблюдатели, не понимает, что мангусты тоже его видят. Поэтому прыжок Тлаламбы не оказывается для них неожиданностью, и они бросаются врассыпную. Даже самому ближнему к леопарду мангусту удается убежать.

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На фоне слышны разговоры снимающих ролик людей. Они переживают за мангустов и называют решение леопарда подпустить их близко "неплохим ходом". В подписи к видео работники парка выразили уверенность, что с возрастом хищник улучшит свои охотничьи навыки: "Хотя Тлаламбе и не повезло в этот раз, у нее есть задатки стать такой же искусной охотницей, как ее мать Тханди".

Ранее также сообщалось, что работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши.

Смотрите видео: леопард пришел поесть и отдохнуть на пляж

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