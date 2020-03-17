Хобот, как у слона: врачи отказались оперировать мальчика с аномальной внешностью

Медики утверждают, что легкие и сердце ребенка слишком слабы

На лице четырехлетнего Джейлорда Окларита с филиппинского острова Минданао выросла огромная опухоль, напоминающая хобот слона. Врачи установили, что она не злокачественная, однако дальнейший рост новообразования может навредить другим органам. Об этом сообщает сайт Newsflare (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

По информации издания, опухоль у мальчика появилась около двух лет назад. Родители показали ребенка медикам в ближайшем городе, однако те не смогли им помочь и посоветовал ехать в Манилу – столицу Филиппин. Семья Окларита так и поступила: они скопили достаточно денег, чтобы заплатить за 29-часовое путешествие на пароме, который ходит в Манилу. В течение года Джейлорд вместе со своими родственниками жил в столице. Он проходил стероидную терапию.

"Его по-прежнему не могут прооперировать, – рассказывает мать Джейлорда. – Врачи сказали, что пока его легкие и сердце слишком слабы". Мальчику и его родителям пришлось вернуться в родную деревню. Чтобы окрепнуть перед операцией, ему нужно принимать лекарства, на которые порой не хватает денег.

Видео: Facebook

Напомним, ранее в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Но не всегда аномалии смертельны или требуют борьбы за жизнь. После того, как в Сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня", оказалось, что Лалит Патидар стал достаточно популярным в школе. Однако иногда незнакомцы кидают в мальчика камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности.

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