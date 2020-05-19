Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Ходил 40 минут посреди ночи": камеры сняли нечто удивительное в закрытом музее

Инцидент произошел около часа ночи 10 мая

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:13

25-летний студент по имени Пауль Кун из Германии пробрался в старейший музей Австралии, расположенный в Сиднее, чтобы сделать селфи с останками динозавров. Камеры видеонаблюдения запечатлели весь процесс. Об этом сообщает издание New York Post.

В полиции штата Новый Южный Уэльс рассказали, что инцидент произошел около часа ночи 10 мая. Мужчина проник в здание Австралийского музея, а затем 40 минут бродил по пустым залам и делал снимки. Также он успел украсть один из предметов музейной коллекции. Все это было запечатлено на камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и арестовали любителя ночных приключений. Куну предъявлены обвинения в краже ковбойской шляпы и картины. Вскоре он предстанет перед судом.

Читайте также:
Посмотреть онлайн: 10 самых лучших виртуальных экскурсий в разных музеях мира

К слову, Австралийский музей с августа 2019-го года закрыт для публики на реконструкцию на 12 месяцев.

Напомним, посещения музеев, художественных галерей, выставок, театров, концертов или оперы 1-2 раза в год снижают риск ранней смерти на 14%, а регулярные – на 31%. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании (University College London).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Дубинки, наручники, фото: под Каневом открыли музей погибшим беркутовцам В Киеве открыли онлайн-выставку об участии украинцев во Второй Мировой войне Ослабление карантина в Украине: что будет, если музеи откроются опять Украинские музеи организовывают виртуальные экскурсии: где можно погулять онлайн
видео Австралия музей динозавр селфи
Реклама

Новости партнеров

Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину

Популярные статьи

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

Вчера, 21:48Wellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Вчера, 15:17Fun

18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:10Travel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

Вчера, 11:25Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Вчера, 09:05Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Вчера, 08:15Fun

Мужчина уронил в реку телефон и нашел его исправным спустя восемь месяцев

17 маяFun

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

17 маяТехно

На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества

17 маяШоу-бизнес

Go_A на Евровидении-2020: текст песни

16 маяСтиль

Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов

16 маяFun

16 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

16 маяШоу-бизнес

День рождения Меган Фокс: самые сексуальные фото огненной красотки

16 маяFood

Что приготовить из стручковой фасоли: четыре простых рецепта

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Не скрізь ідеальний. Пляжні знімки Бурака Озчивита наробили шуму
Не скрізь ідеальний. Пляжні знімки Бурака Озчивита наробили шуму
Звезда
Звезда "Великолепного века" показала шикарную фигуру
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом