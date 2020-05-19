"Ходил 40 минут посреди ночи": камеры сняли нечто удивительное в закрытом музее

Инцидент произошел около часа ночи 10 мая

25-летний студент по имени Пауль Кун из Германии пробрался в старейший музей Австралии, расположенный в Сиднее, чтобы сделать селфи с останками динозавров. Камеры видеонаблюдения запечатлели весь процесс. Об этом сообщает издание New York Post.

В полиции штата Новый Южный Уэльс рассказали, что инцидент произошел около часа ночи 10 мая. Мужчина проник в здание Австралийского музея, а затем 40 минут бродил по пустым залам и делал снимки. Также он успел украсть один из предметов музейной коллекции. Все это было запечатлено на камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и арестовали любителя ночных приключений. Куну предъявлены обвинения в краже ковбойской шляпы и картины. Вскоре он предстанет перед судом.

К слову, Австралийский музей с августа 2019-го года закрыт для публики на реконструкцию на 12 месяцев.

Напомним, посещения музеев, художественных галерей, выставок, театров, концертов или оперы 1-2 раза в год снижают риск ранней смерти на 14%, а регулярные – на 31%. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании (University College London).

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