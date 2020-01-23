Ходит на шопинг и поднимает штангу: 98-летняя мать Сталлоне стала звездой Сети

Жизнерадостная Жаклин Сталлоне умеет гадает по звездам, поет и учится танцевать чечетку

Жаклин Сталлоне

98-летняя Жаклин Сталлоне, мать знаменитого на весь мир актера боевиков Сильвестра Сталлоне, набрала почти 24 тысячи подписчиков в Instagram. Она активно занимается спортом, ходит на шопинг, играет на аккордеоне и фортепиано, поет и учится танцевать чечетку.

В социальных сетях женщина также публикует архивные фото с сыном и смешные коллажи.

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К тому же, Жаклин – астролог, автор бестселлера "Сила звезд: астрологический путеводитель к суперуспеху". Для своих подписчиков она устраивает конкурсы, разыгрывая эту книгу.

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Время от времени в интернете появляются фото и видео ее тренировок в спортзале. Госпожа Сталлоне рассказывает о новых упражнениях и призывает активничать всех своих фолловеров.

Смотрите подробности о том, как Сильвестр Сталлоне планирует вернуть на экраны своих культовых персонажей:

"Начала день с получасовой ходьбы на дорожке и 30-минутного воркаута на батуте. Затем начала мой семестр по чечетке. Потом я сходила на барахолку и вернулась оттуда с вешалкой для одежды. А как проходит ваш день?" – пишет Жаклин под одним из постов.

Скриншот: instagram.com/officialjackiestallone

В комментариях под снимками и видео в Instagram юзеры восхищаются американкой и желают ей долгих лет жизни.

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Напомним, ранее авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face опубликовали отрывок из комедии "Один дома", где с помощью технологии DeepFake (коллаж изображения, созданный с помощью искусственного интеллекта – Ред.) лицо 10-летнего главного героя Кевина Маккаллистера (Маколей Калкин) заменили на лицо Сильвестра Сталлоне.

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