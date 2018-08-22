Хомяк шесть дней "пировал" в машине у британки: появились фото

Животное причинило ущерб в размере 35 тысяч гривен

Хомяк. Фото: pixabay

В британском городе Сент-Атан, графство Гламорган, хомяк вырвался на свободу и обезобразил машину хозяйки.

14 августа 43-летняя Аманда Джонсон приобрела хомяка. Она планировала подарить его детям, но по дороге домой зверек выбрался из коробки и спрятался внутри автомобиля. Женщина установила в машине восемь ловушек, но так и не сумела его поймать.

Хомяк повредил машину Фото: Facebook

В течение следующих шести дней хомяк перегрыз ремни безопасности и провода, а также уничтожил одну из подушек безопасности. По мнению специалистов, к которым обращалась Джонсон, ремень на стороне пассажира не подлежит восстановлению, а сиденья получили значительные повреждения.

Ремень безопасности поврежден Фото: Facebook

Хомячок уже причинил хозяйке ущерб на сумму в 35 тысяч гривен.

"Несмотря на повреждения, мне бы очень хотелось найти хомячка живым и здоровым", — говорит она. "Конечно, – шутят пользователи сети, – чтобы задушить это существо своими же руками".

Хомяк погрыз машину Фото: Facebook

Напомним, в Киеве застрявший в шкафу хомяк съел пачку детских рисунков. Кроме этого, мы писали, что полевой хомяк устроил себе дом, оставив несколько сел без телефонной связи.