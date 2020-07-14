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Хомяк в попытке обрести свободу вылез из клетки на стену и прославился: фото

Сегодня, 17:43

Снимок грызуна собрал более 670 тысяч лайков и 183 тысяч репостов в Twitter

Фотография побега черно-белого шестимесячного хомяка Куро из клетки стала вирусной, собрав более 670 тысяч лайков и 183 тысяч репостов в Twitter. Забавный снимок в социальной сети опубликовала 22-летняя Юко Хирата из префектуры Канагава, Япония.

На кадре показано, что грызун залез на стену, упираясь в нее крошечными лапками.

"Плохой хомяк. Он часто убегает, но я еще не видела, чтобы он карабкался по стене", – написала хозяйка животного в описании к фотографии. Девушка отметила, что у нее также есть кролик, крыса, шиншилла и кошка.

Несмотря на то что побег не удался, пушистик обрел настоящую славу. Зверька в шутку сравнили с персонажами Жан-Клода Ван Дамма и Тома Круза, пишет таблоид The Sun.

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Хомяки – это грызуны с короткими конечностями, маленькими ушами и короткими хвостами. Длина их тела варьируется от пяти до 34 см, хвоста от 0,7 до 10 см. Питаются они семенами, фруктами и растительностью. Обитают преимущественно в открытых засушливых ландшафтах – степях, полупустынях и пустынях. Водятся в Центральной и Восточной Европе, Малой Азии, Сирии, Иране, Монголии, Северном Китае и Корее.

Напомним, ранее хомяк оставил несколько сел без телефонной связи.

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Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как застрявший в шкафу хомяк съел пачку детских рисунков.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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