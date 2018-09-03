Хоронить Захарченко пришла "колорадская вдова": появилось фото

Женщина вырядилась в черное кружевное платье

На похороны Захарченко пришла "колорадская вдова". Фото: facebook.com/raguli

На церемонии прощания и похоронах главаря "ДНР" Александра Захарченко засветилась весьма странная женщина, которую пользователи социальных сетей окрестили "колорадской вдовой".

На колоритную даму в большой черной шляпе обратили внимание всообществе "Рагу.ли" в Facebook. Примечательно, что в таком же "траурном" образе женщину ранее видели на военном параде в оккупированном Донецке 9 мая.

"Вот женщина любит ходить по "дням победы". Фото слева 09.05.2018, справа – сегодня (02.09.2018. – Авт.) на проводах Захарченко", – говорится в подписи к фото.

Как видно на опубликованных снимках, женщина вырядилась в черное кружевное платье с глубоким декольте, надела крупное колье, длинные серьги и шляпу с вуалью. Не забыла она и о запрещенной в Украине георгиевской ленте. Если в мае символом кремлевской пропаганды была увешана одежда, то на свежем фото ленточкой "украшены" цветы.

Напомним, 31 августа, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар". Погибли два человека – еще 12 получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Мы сообщали, что гроб с телом ликвидированного главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко был захоронен возле взорванных Гиви и Моторолы на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.