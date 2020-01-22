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"Хорошо сохранился": пенсионер шокировал репортера, когда назвал свой возраст

Мужчину зовут Оуэн Филер, он бывший британский военный

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:45
Оуэн Филер Фото: Twitter / ITVWales
Оуэн Филер
Фото: Twitter / ITVWales

Репортер из Британии Роб Осборн во время записи соцопроса в Ньюпорте встретил пожилого мужчину и решил расспросить у него, что тот помнит о главной улице этого города. Пенсионер начал с того, что ему уже 100 лет, чем шокировал журналиста.

Как оказалось, мужчину зовут Оуэн Филер, он бывший военный. Убедить Осборна в том, что британцу исполнилось 100 лет, было сложно, ведь выглядит он намного моложе своего возраста. Но, видимо, Оуэну не впервой приходится сталкиваться с такой реакцией. В ответ бывший военный даже успел пошутить.

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"Конечно, вы не верите. И никогда не поверите. Я родился 19 октября 1919 года. Спросите у моего доктора. Спросите мою мать – она присутствовала на моем рождении", – ответил Оуэн Филер.

Отрывок их разговора телеканал опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

В комментариях под коротким роликом пользователи Сети пишут, что "он хорошо сохранился" и "для своего возраста выглядит просто потрясающе".

Напомним, ранее мы писали о возлюбленных из Майами (США), которые выглядят почти одногодками, несмотря на внушительную разницу в возрасте.

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Источник: Сегодня
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