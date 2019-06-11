Хотела в туалет: пассажирка случайно открыла аварийный выход в самолете

Работники авиакомпании эвакуировали из самолета всех 38 пассажиров, никто не пострадал

Пассажирка самолета перепутала аварийный выход с туалетом Фото: Depositphotos

На борту Boeing 737-340 Пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет. Из-за этого авиарейс Манчестера – Исламабад задержали в аэропорту на восемь часов, сообщает New York Post.

Как пишет издание, когда лайнер готовился ко взлету и все пассажиры должны были сидеть на своих местах и быть пристегнутыми, одна женщина, перепутав дверь туалета с аварийным выходом, открыла его, после чего выпал надувной трап. Работники авиакомпании, согласно инструкции, эвакуировали из самолета всех 38 пассажиров. Они полетели в Пакистан следующим рейсом.

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Pakistan International Airlines расследуют этот инцидент и призывают пассажиров следовать правилам безопасности, чтобы из-за невнимательности одного пассажира не страдали все остальные.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как пассажирка обнаружила в самолете шокирующую находку. Кроме этого, мы писали, что в британском аэропорту Хитроу пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален.

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