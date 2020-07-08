Хозяин бросил на улице своего пса и оставил записку: ее содержание шокирует

Собаку забрала организация по отлову бездомных животных

На улицах английской деревни Апчерч (Великобритания) местные жители нашли черного лабрадора-ретривера. Бывший владелец бросил его возле отеля для животных, но оставил объяснительную записку, содержание которой вызывает у многих шок. Об этом сообщает BBC News.

Фото: SWALE BOROUGH COUNCIL

В послании от имени пса неизвестный автор просит позаботиться о нем. В тексте также сообщается, что бывший хозяин прожил с лабрадором десять лет, но за это время "пес не научился быть хорошим". Поэтому было принято решение выставить его на улицу.

В конце записки, которую пользователи Сети назвали бездушной, собака извиняется за неудобства и благодарит за помощь.

Фото: SWALE BOROUGH COUNCIL

Организация по отлову бездомных животных забрала пса и инициировала поиск его владельца. "Если хозяин не справляется с уходом за своим питомцем, бросить его на улице – не лучший способ решить проблему", – отмечают эксперты.

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