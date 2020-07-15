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Хозяин узнал о тайной жизни своего кота благодаря запискам на его ошейнике: фото

Сегодня, 12:12

Владелец питомца был возмущен и шокирован, когда прочитал послание

Кот по кличке Гэндальф из британского Уэльса вернулся домой с несколькими записками, в которых жители района буквально умоляли хозяев держать их питомца дома. Об этой истории написали журналисты местного издания Wales Online.

"Пожалуйста, держите свою кошку дома! Почти каждый день ваш кот приходит ко мне домой, забирает еду со стола, раздирает мой диван, разносит блох по дому. Я не могу оставить окна в доме открытыми! Я сыт по горло. Если я снова увижу этого кота у себя дома, обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко. Спасибо!" – говорится в записках, прикрепленных к ошейнику Гэндальфа.

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Кроме этого, автор одного из посланий добавил, что кот нагло остается спать на кухне на ночь и посоветовал лучше кормить своего питомца.

Владелец Гэндальфа был возмущен и шокирован этими сообщениями. "Мы старательно ухаживаем за котом. Он всегда сыт и уж точно не блохастый. У него спокойный характер: мы с девушкой никогда не замечали, чтобы Гэндальф царапал нашу мебель", – рассказывает 27-летний хозяин кота по имени Крис.

Кот по имени Гэндальф вернулся домой с несколькими записками
Фото: Wales Online
Кот по имени Гэндальф вернулся домой с несколькими записками
Фото: Wales Online
Кот по имени Гэндальф вернулся домой с несколькими записками
Фото: Wales Online
Кот по имени Гэндальф вернулся домой с несколькими записками
Фото: Wales Online
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Мужчина признал, что со стороны кота дерзко так просто заявиться в чужой дом, однако ему бы хотелось пообщаться с автором записки, чтобы решить эту проблему.

Смотрите видео: как живут коты-богачи

Напомним, ранее на улицах английской деревни Апчерч (Великобритания) местные жители нашли черного лабрадора-ретривера. Бывший владелец бросил его возле отеля для животных, но оставил объяснительную записку, содержание которой вызывает у многих шок.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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