Хозяйка похоронила кота, а он оказался живым

Британка не могла поверить своим глазам, когда ее кот вернулся домой

Британка нашла своего кота после трех лет разлуки Фото: pixabay

Невероятный инцидент произошел с 53-летняя Шерон Фокс из Великобритании: к женщине вернулся питомец, которого она считала погибшим.

Кот по кличке Сидни потерялся еще в 2016 году. Его хозяйка почти сразу обратилась в местный совет и узнала, что животное с такими приметами сбил автомобиль. Его останки к тому времени выбросили на свалку, поэтому Шерон не смогла убедиться в этом лично, однако ей прислали фотографию. На снимке был изображен очень похожий на Сидни кот.

Кот вернулся к хозяйке Фото: Фото: Sharon Fox

Спустя почти три года с Фокс связалась незнакомая женщина и объявила, что ее пушистик жив. Оказалось, что у кота был вживленный микрочип с информацией, в том числе его кличкой и контактами хозяев.

После трех лет без дома Сидни одичал и агрессивно реагировал на людей. Несмотря на это, он узнал приехавшую за ним Фокс. Женщина предполагает, что три года назад кот забрался в чей-то автомобиль, случайно уехал далеко от дома и не смог найти дорогу обратно, сообщает Daily Mail.

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