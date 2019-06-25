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Хозяйка самого уродливого пса получила 1500 долларов

Женщина в скором времени примет участие в утренней телепередаче Today

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49

В США выбрали самую уродливую собаку в мире. За это звание претендовали 19 четвероногих. Большинство из них были подобраны на улице. Главный приз и первое место досталось беспородному псу по кличке Разбойник-Бродяга. Церемония награждения победителей конкурса прошла в американском городе Петалума, штат Калифорния. 

Как сообщают организаторы, помимо внушительного кубка, хозяйка животного по имени Ивонн Моронес из Санта-Розы получит 1500 долларов и право принять участие в утренней телепередаче Today, которая выходит на канале NBC. Еще 1500 долларов пожертвуют приюту для животных.

В 2014 году Моронес заметила Разбойника-Бродягу на сайте Pet Finder, где питомцам подыскивают новых хозяев. Женщина взяла пса себе, и с тех пор он живет у нее. По ее словам, она поняла, что сделала верный выбор, когда в первый раз везла его домой и заметила, как он покачивает головой под музыку Боба Марли.

Второе место занял пекинес по кличке Дикая Тварь с длинным языком, свисающим из пасти сбоку. Беззубый чихуахуа Тостито, у которого нет нижней челюсти, получил третье место. Помеси бульдога по кличке Рулет с выпирающими зубами дали приз зрительских симпатий.

Напомним, обладатель звания самой уродливой собаки Великобритании 15-летний беззубый пес по кличке Чейз подписал контракт с модельным агентством. Кроме этого, мы писали, как необычная собака, появившаяся на свет после скрещивания пород чихуахуа и китайской хохлатой, победила в конкурсе "Самая уродливая собака в мире".

Смотрите видео: самая уродливая собака Великобритании стала моделью

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Источник: Сегодня
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