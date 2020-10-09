Хозяйка сделала в заборе дырки для собачьих морд. Люди говорят, что это гениально (видео)

Когда питомцы слышат шум за ограждением, они просовывают морду в отверстие

Пользовательница популярной соцсети TikTok с ником @liltroubless поделилась лайфхаком, позволяющим ее любопытным лабрадорам наблюдать через забор за тем, что происходит на улице. Забавное видео за короткое время стало вирусным, а подписчики блогерши отмечают в комментариях, что это "гениальное изобретение".

Как можно увидеть на короткой записи, для псов на соответствующей высоте вырезали шесть дырок – две пары для глаз, а под ними – дырки побольше, для носов. Когда питомцы слышат шум за ограждением, они просовывают морду в отверстие.

Видео: TikTok

Видео собрало несколько миллионов лайков и тысячи комментариев.

"О Боже, как это мило!", "Самая разумная вещь в мире. Можешь смотреть, но не можешь лаять", "Это жутковато, но в то же время очаровательно", "Представьте, что у вас был плохой день, а вы возвращаетесь домой – и тут такое", – пишут юзеры под смешным роликом.

Напомним, ранее мы рассказывали о чрезвычайно преданном псе, который не хотел отпускать хозяина на работу. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как умную овчарку научили сотрудничать с курьером.

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