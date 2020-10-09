Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хозяйка сделала в заборе дырки для собачьих морд. Люди говорят, что это гениально (видео)

Сегодня, 10:35

Когда питомцы слышат шум за ограждением, они просовывают морду в отверстие

Пользовательница популярной соцсети TikTok с ником @liltroubless поделилась лайфхаком, позволяющим ее любопытным лабрадорам наблюдать через забор за тем, что происходит на улице. Забавное видео за короткое время стало вирусным, а подписчики блогерши отмечают в комментариях, что это "гениальное изобретение".

Как можно увидеть на короткой записи, для псов на соответствующей высоте вырезали шесть дырок – две пары для глаз, а под ними – дырки побольше, для носов. Когда питомцы слышат шум за ограждением, они просовывают морду в отверстие.

Видео: TikTok

Читайте также:
Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

Видео собрало несколько миллионов лайков и тысячи комментариев.

"О Боже, как это мило!", "Самая разумная вещь в мире. Можешь смотреть, но не можешь лаять", "Это жутковато, но в то же время очаровательно", "Представьте, что у вас был плохой день, а вы возвращаетесь домой – и тут такое", – пишут юзеры под смешным роликом.

Напомним, ранее мы рассказывали о чрезвычайно преданном псе, который не хотел отпускать хозяина на работу. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как умную овчарку научили сотрудничать с курьером.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Собака с двумя носами выжила вопреки прогнозам ветеринаров Равнодушный пес удивил хозяина после полугодовой разлуки: смешное видео
видео собака курьез прикол пес
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Тина Кароль снялась без одежды - Фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:35Fun

Хозяйка сделала в заборе дырки для собачьих морд. Люди говорят, что это гениально (видео)

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Остапчук, Кухар, Яма и другие: кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 9 октября: Овнов ждет романтическое увлечение, а Тельцу нужно искать компромисс

Сегодня, 05:05Events

9 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 19:28Fun

Facebook заблокировал рекламу лука, назвав ее "откровенно сексуальной"

Вчера, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Вчера, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

7 октябряEvents

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

7 октябряFun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

7 октябряСтиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

7 октябряFun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

7 октябряТехно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

7 октябряFun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

7 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

Новости партнеров

Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Маричка Падалко рассказала, как учителя гнобят ее сына в школе
Маричка Падалко рассказала, как учителя гнобят ее сына в школе
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Назван самый хитрый знак Зодиака
Назван самый хитрый знак Зодиака

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять