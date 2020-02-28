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Хозяйка собаки испугалась, когда увидела ее за бортом самолета: фото

По словам Элис Уиллемсен, на дворе в это время было "30 градусов жары"

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:20

Перед авиарейсом Сидней – Аделаида сотрудники перевозчика Virgin на долгое время оставили собаку одной из пассажирок на взлетно-посадочной полосе. По словам женщины, на дворе в это время было "30 градусов жары".

"Я думала, авиалинии давно пересмотрели политику и сначала загружают в самолет животных, а только потом – багаж. Я представляю, как жарко было бедной собаке сидеть на раскаленном асфальте! Virgin должны нести за это ответственность", – высказалась владелица животного Элис Уиллемсен.

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По словам пассажирки, она заняла место у иллюминатора и увидела, что недалеко от самолета на 30-градусной жаре стоит контейнер с ее домашним животным. Фотографии и описание произошедшего Уиллемсен опубликовала в Facebook.

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Как пишет таблоид The Sun, представители авиакомпании Virgin заявили, что все это время собака находилась в тени от багажной ленты, а время ожидания не превысило 20 минут. Они также подчеркнули, что перед погрузкой в самолет сотрудники проверили состояние животного и убедились в достаточном количестве воды в его контейнере.

Напомним, ранее мы писали, как собака разгрызла паспорт хозяйки и спасла ее от коронавируса. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о псе, который ушел из жизни в один день с хозяином.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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