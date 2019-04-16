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Художник сделал забавные пародии на героев "Игры престолов"

Грегори Масурас показал свой проект под названием #AnimationInReality

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:54
Кадр из сериала "Игра престолов" Фото: HBO
Кадр из сериала "Игра престолов"
Фото: HBO

Иллюстратор Грегори Масурас решил сделать что-то интересное для поклонников "Игры престолов" и мира Disney. В проекте #AnimationInReality несколько лет назад он превратил известных принцесс в героинь фантастической саги.

Различных диснеевских героинь Масурас на собственном сайте добавил на главные кинопостеры ко всем 8 сезонам "Игры престолов". Таким проектом иллюстратор решил показать, как могут гармонично объединиться два совершенно разных мира. Проект называется "когда персонажи Disney встречают персонажей "Игры престолов".

Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
Забавные работы Грегори Масураса
Фото: gregorymasouras.com
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Напомним, около 17,4 миллиона зрителей в США посмотрели первый эпизод финального сезона сериала "Игра престолов". Телеканал HBO отметил, что это стало рекордной аудиторией для средневекового фэнтезийного сериала. Помимо этого, эпизоду посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.

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Первая серия финального сезона "Игры престолов" вышла ночью 15 апреля. Однако видео появилось в сети за несколько часов до официальной премьеры.

Ранее в сети показали процесс создания спецэффектов для последнего сезона "Игры престолов" на видео.

Смотрите также в сюжете о том, как сериал "Игра престолов" стал рекордсменом по количеству наград:

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Источник: Сегодня
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