"Худший кошмар в моей жизни": пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

Парень утверждает, что во время этого авиаперелета "пережил небольшой сердечный приступ"

Блогер Карл Хаддад во время авиаперелета из канадского Торонто в Монреаль неожиданно заметил, как возле его кресла трескается окно. Парень снял происходящее на видео и выложил на своей странице в социальной Сети TikTok.

По словам Карла, он уснул практически сразу после взлета, опустив голову на окно. Проснувшись, парень заметил, что иллюминатор в салоне сломан.

"Я пережил небольшой сердечный приступ, – вспоминает Хаддад в интервью для издания BuzzFeed. – Я позвал стюарда, который доложил о поломке командиру экипажа". Молодой человек добавил, что в эти минуты пережил "худший кошмар в жизни".

Бортпроводник объяснил блогеру, что сломалась внутренняя часть окна, поэтому серьезной угрозы нет. Карл утверждает, что командир хорошо разобрался в ситуации и вел себя профессионально.

Сообщается, что самолет долетел до Монреаля в штатном режиме.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как пилот авиакомпании Wizzair перепутал Киев с Москвой в ходе обращения к пассажирам при посадке. Инцидент произошел на рейсе из лондонского аэропорта Лутон в украинскую столицу. Отмечается, что самолет в Москву вылетал с ним в одно и то же время. Видеозапись инцидента появилась на YouTube-канале Topfelya.

Смотрите видео: в Японии пьяного пилота сняли с рейса

Кроме этого, мы рассказывали, как в британском аэропорту Хитроу пилот British Airways залез в кабину через окно.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться