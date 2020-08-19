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"Худший кошмар в моей жизни": пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

Сегодня, 11:39

Парень утверждает, что во время этого авиаперелета "пережил небольшой сердечный приступ"

Блогер Карл Хаддад во время авиаперелета из канадского Торонто в Монреаль неожиданно заметил, как возле его кресла трескается окно. Парень снял происходящее на видео и выложил на своей странице в социальной Сети TikTok.

По словам Карла, он уснул практически сразу после взлета, опустив голову на окно. Проснувшись, парень заметил, что иллюминатор в салоне сломан.

"Я пережил небольшой сердечный приступ, – вспоминает Хаддад в интервью для издания BuzzFeed. – Я позвал стюарда, который доложил о поломке командиру экипажа". Молодой человек добавил, что в эти минуты пережил "худший кошмар в жизни".

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Бортпроводник объяснил блогеру, что сломалась внутренняя часть окна, поэтому серьезной угрозы нет. Карл утверждает, что командир хорошо разобрался в ситуации и вел себя профессионально.

@karlll_

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Сообщается, что самолет долетел до Монреаля в штатном режиме.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как пилот авиакомпании Wizzair перепутал Киев с Москвой в ходе обращения к пассажирам при посадке. Инцидент произошел на рейсе из лондонского аэропорта Лутон в украинскую столицу. Отмечается, что самолет в Москву вылетал с ним в одно и то же время. Видеозапись инцидента появилась на YouTube-канале Topfelya.

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Кроме этого, мы рассказывали, как в британском аэропорту Хитроу пилот British Airways залез в кабину через окно.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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