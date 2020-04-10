"И я на этом не остановлюсь": топ-модель на карантине поправилась на 15 кг, видео

46-летняя звезда заявила, что намерена продолжать питаться в обычном режиме

Из-за пандемии коронавируса известная американская топ-модель и ведущая Тайра Бэнкс ушла на самоизоляцию и поправилась на 15 килограммов. 46-летняя звезда заявила, что намерена продолжать питаться в таком режиме и дальше. Она пообещала позже сбросит лишний вес, но точно не в ближайшее время.

INSTAGRAM

В интервью журналу Harper's Bazaar Бэнкс рассказала, что она ест в этот период. Утром Тайра пьет черный кофе без добавок и сахара. Затем она съедает бублик со сливочным сыром, жареный бекон и различные чипсы. Также модель часто заказывает доставку традиционного мексиканского блюда тако.

Супермодель отметила, что за период карантина она уже поправилась на 15 килограммов. При этом звезда собирается потолстеть еще больше. "Я на этом не остановлюсь", – говорит Бэнкс в новом ролике, опубликованном на ее странице в Instagram.

Смотрите видео: история любви американской бьюти-блогерши

Ранее "Сегодня" писали о 22-летней жительнице Лондона Чарне Роули, которая нашла необычный способ прославиться и зарабатывать себе на жизнь. 100-килограммовая девушка бросила работу и теперь объедается перед камерой, чтобы выкладывать ролики на своем недавно созданном YouTube-канале. Если же вы не собираетесь быть блогером и зарабатывать подобным образом, то ранее мы подробно рассказывали, как можно похудеть без вреда для здоровья.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться