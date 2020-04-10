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"И я на этом не остановлюсь": топ-модель на карантине поправилась на 15 кг, видео

46-летняя звезда заявила, что намерена продолжать питаться в обычном режиме

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:07

Из-за пандемии коронавируса известная американская топ-модель и ведущая Тайра Бэнкс ушла на самоизоляцию и поправилась на 15 килограммов. 46-летняя звезда заявила, что намерена продолжать питаться в таком режиме и дальше. Она пообещала позже сбросит лишний вес, но точно не в ближайшее время.

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В интервью журналу Harper's Bazaar Бэнкс рассказала, что она ест в этот период. Утром Тайра пьет черный кофе без добавок и сахара. Затем она съедает бублик со сливочным сыром, жареный бекон и различные чипсы. Также модель часто заказывает доставку традиционного мексиканского блюда тако.

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Супермодель отметила, что за период карантина она уже поправилась на 15 килограммов. При этом звезда собирается потолстеть еще больше. "Я на этом не остановлюсь", – говорит Бэнкс в новом ролике, опубликованном на ее странице в Instagram.

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Ранее "Сегодня" писали о 22-летней жительнице Лондона Чарне Роули, которая нашла необычный способ прославиться и зарабатывать себе на жизнь. 100-килограммовая девушка бросила работу и теперь объедается перед камерой, чтобы выкладывать ролики на своем недавно созданном YouTube-канале. Если же вы не собираетесь быть блогером и зарабатывать подобным образом, то ранее мы подробно рассказывали, как можно похудеть без вреда для здоровья.

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Источник: Сегодня
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