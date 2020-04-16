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Играющие в ванной комнате крысы стали хитом Сети: это новая работа Бэнкси

Фотографиями мастер поделился в своем Instagram

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:26

Британский уличный художник Бэнкси, который не так давно создал шедевр в Бристоле, поделился новой работой, посвященной теме самоизоляции во время пандемии коронавируса. На стенах собственной ванной комнаты он нарисовал крыс, которые устроили беспорядок. Фотографии мастер опубликовал в своем Instagram.

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", – написал он.

INSTAGRAM

Крысы – любимый символ художника, они обозначают борьбу за независимость и выживание. Новую работу оценили более одного миллиона пользователей социальной сети.

К слову, Бэнкси в своих работах часто привлекает внимание общественности к важным социально-политическим темам в современно мире. Его арт-объекты являются чрезвычайно популярными. Они стоят дороже, чем дома, на которых расположены.

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Жителям Великобритании с 23 марта разрешено покидать дома лишь в нескольких случаях: если надо в аптеку, к врачу, в магазин или на работу. Кроме того, раз в день можно заниматься на улице спортом.

Смотрите видео: арт-выходка Бэнкси стала хитом Сети

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Бэнкси – анонимный художник из Великобритании. Его настоящее имя и подробности биографии точно неизвестны. Одни говорят, что под маской Бэнкси скрывается Робин Каннингем из Бристоля. Другие утверждают, что это британский музыкант Роберт Дель Ная. По третьей версии – это Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов и основатель группы Gorillaz.

Ранее Сегодня.Lifestyle сообщали, что граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов. Также мы писали о двух рисунка художника, которые появились в центре Лондона в 2017 году.

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Источник: Сегодня
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