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Играющий с хищником барсук поставил ученых в тупик: видео

Уникальные кадры удалось раздобыть исследователям из США

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58
Игра койота с барсуком попала на скрытую камеру Фото: Jason Hafso / Unsplash
Игра койота с барсуком попала на скрытую камеру
Фото: Jason Hafso / Unsplash

Группа американских ученых исследовала окраины города Гилрой, чтобы изучить поведение зверей, и установила 50 камер ночного видения. Когда эксперты просмотрели полученные записи, их поставила в тупик игра койота и барсука. Запись с животными опубликована на сайте телестанции KTVU.

Камеры были установлены возле подземного тоннеля для животных, проложенного под скоростной дорогой. На видео удалось запечатлеть, как хищник виляет хвостом и игриво зазывает барсука последовать за ним в трубу. Затем оба зверя заходят внутрь сооружения.

Смотрите видео: редкий зверь теперь живёт в Ровенском зоопарке

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"Эти двое вместе прошли по искусственному тоннелю, чтобы безопасно пересечь оживленную дорогу. Насколько мы знаем, подобное попало на камеры впервые", – подчеркнул Нил Шарма, исследователь из Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Ученые отправили это видео коллегами из других штатов, которые подтвердили уникальность кадров. "Мы и подумать не могли, что увидим что-то такое, когда включили запись с камер видеонаблюдения", – сказал Шарма.

Напомним, ранее мы писали, как барсук-медоед обхитрил леопарда, чтобы защитить свое потомство. Видео снял гид Сахар Вульфсон в южноафриканском национальном парке Крюгера. Конечно, это не единственный удивительный случай. "Сегодня" также рассказывали о барсуке, который похоронил погибшего теленка.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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