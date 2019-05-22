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"Игра престолов" взбудоражила сеть: лучшие мемы и курьезные картинки

После завершения легендарной "Игры престолов" в интернете начались жаркие дискуссии и обсуждения

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:35
19 мая HBO показал финал сериала "Игра престолов"
19 мая HBO показал финал сериала "Игра престолов"
Фото: HBO

19 мая зрители увидели финал популярного американского сериала "Игра престолов", который в США показывал телеканал HBO. Поклонники легендарной саги обсуждают последний эпизод, спорят, а также подписывают петицию для пересъемки восьмого сезона

Смотрите также в сюжете о том, какой рекорд установил сериал "Игра престолов":

"Сегодня" решили собрать самые прикольные и интересные мемы, на создание которых интернет-пользователей вдохновила развязка самой захватывающей телесаги современности.

Внимание, спойлеры!

"Как я выгляжу во время просмотра финала "Игры престолов".
 

Ходор, мы всегда будем тебе благодарны. "Я придерживал дверь ради этого?"

"Я смотрю на мемы по "Игре престолов". Это единственная радость, которую я могу найти во всей этой печальной ситуации".

"Когда ты не участвовал в работе над групповым проектом, но все равно получил "отлично".

"Я после финала и моя подписка на HBO".

"Как создатели "Игры престолов" писали восьмой сезон".
 

"У кого из персонажей сюжетная линия была лучше, чем у Брана?"

Если бы только у Серсеи были слоны.

"Санса, когда ее провозгласили королевой Севера".
 

"Так выгляжу я, когда Дрогон, который пытается разбудить свою маму".
 

"Лучшая часть финала "Игры престолов".
 

"Как потерять парня за 10 дней".
 

Отметим, что телеканал HBO после финального эпизода популярного американского сериала "Игры престолов" покажет еще один фильм. Трейлер этой документальной киноленты под названием "Игра престолов: Последний дозор" опубликован на YouTube-канале Game of Thrones. Также "Сегодня" писали, что 6-я серия 8-го сезона сериала "Игра престолов" вышла в воскресенье, 19 мая.

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Источник: Сегодня
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