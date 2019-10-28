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Икона на кухне обеспечила пенсионерку до конца жизни

Владелица картины получит большую часть от вырученных на аукционе денег

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Картина на кухне сделала женщину миллионершей
Картина на кухне сделала женщину миллионершей
Фото: Pixabay

27 октября неизвестный покупатель возле города Шантийи, Франция, за 24 миллиона евро приобрел на аукционе картину итальянского художника XIII века. Шедевр много лет провисел на кухне пенсионерки, которая даже не догадывалась об истинной стоимости полотна. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Владелица картины получит большую часть от вырученных денег. По словам представителя аукционного дома Acteon Ле Коэнта, эксперты в области искусства ожидали, что картина будет продана за четыре – шесть миллионов евро. Однако они ошиблись, так как произведения кисти Чимабуэ до этого не выставляли на аукционах, поэтому у них не было статистических данных о стоимости его полотен.

Картина "Осмеяние Христа"
Картина "Осмеяние Христа"
Фото: Act on

К слову, картина "Осмеяние Христа" кисти Чимабуэ размером 24 на 20 сантиметров была найдена в июне в доме пожилой жительницы города Компьень на севере Франции. Она висела между кухней и столовой.

Напомним, на аукцион выставили письмо Эйнштейна с предсказанием "темных времен" для Германии. Письмо Эйнштейн написал своей сестре Майе в августе 1922 года. Также мы писали, что "голую" картину известного итальянца продадут на аукционе за рекордную сумму. Художник прославился работами в жанре "ню".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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