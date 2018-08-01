Ильин день: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня
Илья считается покровителе грома, молнии, дождя, урожая и плодородия. Ильин день – время прощаться с летом и купаниями в водоемах.
День памяти пророка Ильи отмечают 2 августа. Римско-католическая церковь отмечает память пророка Илии 16 февраля.
День Ильи 2 августа – история праздника и традиции
По народным поверьям, солнце — это колесо от колесницы Ильи-пророка, Млечный путь — дорога, по которой ездит пророк, запряженной огненными конями, отчего и происходит гром. Согласно легенде, Илья 33 года "просидел сиднем", а после был исцелен и вознесен на небо. Сестра Ильи – Огненная Мария – скрывает от него день его праздника, иначе он от радости побьет молниями весь свет. Поскольку Илья обладает огромной силой, Богу приходится сдерживать ее.
Чтобы защитить свое жилище от грома и молний в Ильин день предпринимались самые разнообразные меры. Также в этот день была категорически запрещена любая работа – считалось, что можно навлечь на себя гнев Ильи-пророка, который жестоко накажет.
Вместо работы устраивалась пышная совместная трапеза, которая нередко объединяла жителей соседних сел. После застолья традиционными были гуляния молодежи – игры, хороводы, песни и пляски.
В Ильин день также прощались с летом – считалось, что "Илья одевает первый из своих семи кожухов" и появляются первые признаки осени.
Ильин день – что нельзя делать
- Купаться – Илья в воду написал.
- Запрещена любая работа – в поле или по дому. Можно разгневать Илью.
- Сквернословить и допускать плохие мысли.
- Нельзя выгонять скот на пастбище – хищные звери съедят.
- Выпускать на улицу домашних животных.
- Нельзя стоять на перекрестках, так как там собирается нечисть.
Приметы дня на Ильин день
- С Ильина дня купаться нельзя – Илья в воду написал.
- До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается.
- Петр и Павел час убавил, а Илья пророк два уволок.
- Илья лето кончает, жито зажинает.
- Нельзя работать на Ильин день в поле — небесным огнем пожжет
- На Илью до обеда — лето, после обеда — осень.
- До Ильи поп дождя не умолит, после Ильина дня баба фартуком нагонит.
- На пророка Илью баранью голову на стол.
- Кто попал в этот день под дождь, то запасся здоровьем на весь год.
Напомним, что 27 июля состоялось лунное затмение, и мы рассказывали что нельзя делать и от чего нужно избавиться. Также узнайте, что ни в коем случае нельзя делать на Петра и Павла