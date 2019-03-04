Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Изобретатель ответил жительнице Москвы в Twitter

Илон Маск Фото: facebook.com/ermusk

Пользовательница Twitter из Москвы (Россия) Катя Павлюченко отправила поздравление на английском языке главе компании SpaceX Илону Маску по случаю успешного запуска космического корабля Crew Dragon и его стыковки с Международной космической станцией.

В своем посте она также посетовала на то, что "Роскосмос" вряд ли поздравит своих конкурентов из SpaceX с этим событием. "Не думаю, что Рогозин или Роскосмос поздравят вас, они никогда так не делают, и это расстраивает. Поэтому позвольте заверить вас, что все космические энтузиасты из России рады наблюдать успешную стыковку Crew Dragon и шлют поздравления всей вашей команде", – написала она.

Илон Маск неожиданно ответил Павлюченко, поблагодарив ее по-русски: "Спасибо за добрые слова!".

Напомним, Илон Маск, едва не лишившийся недавно кресла в компании Tesla из-за своих твитов. Кроме этого, он опубликовал в Twitter свое фото с оружием в руках и спровоцировал очередную волну мемов в свой адрес.

Также сайт "Сегодня" писал, что электромобили Tesla можно будет заряжать от домашней розетки. Подходит такое домашнее устройство ко всем моделям электромобилей компании - Model 3, Model S и Model X.

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