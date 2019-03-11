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Илон Маск русским мемом "взорвал" сеть: фото

Твит Маска собрал больше 78 тысяч лайков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Илон Маск Фото: AFP
Илон Маск
Фото: AFP

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который в сети неожиданно обратился к россиянке по-русски, в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, где сообщается, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово "инновации". Бизнесмен ответил на твит картинкой, которую ему присылали русскоязычные пользователи соцсети.

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Ответ Маска набрал более восьми тысяч ретвитов и 78 тысяч лайков.
 

Напомним, Илон Маск, едва не лишившийся недавно кресла в компании Tesla из-за своих твитов. Кроме этого, он опубликовал в Twitter свое фото с оружием в руках и спровоцировал очередную волну мемов в свой адрес.

Также "Сегодня" писали, что электромобили Tesla можно будет заряжать от домашней розетки. Подходит такое домашнее устройство ко всем моделям электромобилей компании - Model 3, Model S и Model X.

Смотрите видео: Илон Маск переживает трудные времена

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Источник: Сегодня
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