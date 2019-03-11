Илон Маск русским мемом "взорвал" сеть: фото

Твит Маска собрал больше 78 тысяч лайков

Илон Маск Фото: AFP

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который в сети неожиданно обратился к россиянке по-русски, в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, где сообщается, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово "инновации". Бизнесмен ответил на твит картинкой, которую ему присылали русскоязычные пользователи соцсети.

Ответ Маска набрал более восьми тысяч ретвитов и 78 тысяч лайков.



TWITTER— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2019

Напомним, Илон Маск, едва не лишившийся недавно кресла в компании Tesla из-за своих твитов. Кроме этого, он опубликовал в Twitter свое фото с оружием в руках и спровоцировал очередную волну мемов в свой адрес.

Также "Сегодня" писали, что электромобили Tesla можно будет заряжать от домашней розетки. Подходит такое домашнее устройство ко всем моделям электромобилей компании - Model 3, Model S и Model X.

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