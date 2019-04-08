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Илон Маск сделал сенсационное заявление

Один из пользователей сети опубликовал любопытный скриншот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:54
Илон Маск
Илон Маск
Фото: AFP

Изобретатель Илон Маск подтвердил, что логотип компании Tesla представляет собой изображение носа кота.

Один из юзеров опубликовал скриншот сообщения, на котором изображены логотип Tesla и нос кота. Пользователь спросил Маска, правда ли, что лого компании создано по аналогии с кошачьего носа. На это основатель Tesla коротко ответил: "Да".

Скриншот: ironbeard

Впрочем, все это происходило 1 апреля, поэтому вполне возможно, что это такая шутка от Илона Маска.

Ранее Tesla отчиталась накануне о рекордном снижении поставок авто в первом квартале 2019 года. Так, за первый квартал 2019 года Tesla произвела 77 100 автомобилей: 62 950 Model 3, а также 14 150 Model S и X. Эти показатели вдвое выше, чем за первый квартал 2018 года. Но по сравнению с предыдущим кварталом (четвертым 2018 года), производство авто уменьшилось на 9 455 автомобилей, или на 10,9%.

При этом Tesla поднимает цены на электромобили. Кроме того, Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. 

Смотрите видео: Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине

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Источник: Сегодня
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