Илон Маск сделал сенсационное заявление
Один из пользователей сети опубликовал любопытный скриншот
Изобретатель Илон Маск подтвердил, что логотип компании Tesla представляет собой изображение носа кота.
Один из юзеров опубликовал скриншот сообщения, на котором изображены логотип Tesla и нос кота. Пользователь спросил Маска, правда ли, что лого компании создано по аналогии с кошачьего носа. На это основатель Tesla коротко ответил: "Да".
Впрочем, все это происходило 1 апреля, поэтому вполне возможно, что это такая шутка от Илона Маска.
Ранее Tesla отчиталась накануне о рекордном снижении поставок авто в первом квартале 2019 года. Так, за первый квартал 2019 года Tesla произвела 77 100 автомобилей: 62 950 Model 3, а также 14 150 Model S и X. Эти показатели вдвое выше, чем за первый квартал 2018 года. Но по сравнению с предыдущим кварталом (четвертым 2018 года), производство авто уменьшилось на 9 455 автомобилей, или на 10,9%.
При этом Tesla поднимает цены на электромобили. Кроме того, Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет.
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