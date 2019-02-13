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Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Изобретатель отреагировал на видео, которое появилось в Twitter

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:03
Илон Маск Фото: facebook.com/ermusk
Илон Маск
Фото: facebook.com/ermusk

Американский изобретатель, бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте отреагировал русскоязычным комментарием на пост с упоминанием его никнейма на странице одного из российских телеканалов.

В Twitter появилось видео, на котором водитель модифицировал свой автомобиль причудливым образом. К посту была добавлена подпись And how do you like this, @elonmusk? ("И как тебе такое, Илон Маск?"). Изобретатель поспешил с ответом. "Хаха офигенно", – написал он.

Напомним, что мем "И как тебе такое, Илон Маск?" был очень популярным в 2018 году. Пользователи социальных сетей шуточно обращались к бизнесмену, публикуя разные безумные изобретения.

Напомним, Илон Маск, едва не лишившийся недавно кресла в компании Tesla из-за своих твитов. Кроме этого, он опубликовал в Twitter свое фото с оружием в руках и спровоцировал очередную волну мемов в свой адрес.

Также сайт "Сегодня" писал, что электромобили Tesla можно будет заряжать от домашней розетки. Подходит такое домашнее устройство ко всем моделям электромобилей компании - Model 3, Model S и Model X.

Смотрите видео: Илон Маск переживает трудные времена

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Источник: Сегодня
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