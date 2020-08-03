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Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

Сегодня, 14:13

Египетский археолог Захи Хавасс назвал утверждение миллиардера "полной галлюцинацией"

Министерство туризма Египта пригласило американского изобретателя, миллиардера и генерального директора компании SpaceX Илона Маска в страну, чтобы он убедился, что знаменитые египетские пирамиды были построены людьми, а не пришельцами. Об этом сообщила министр туризма Египта Рания аль-Машат в Twitter.

В конце июля Илон Маск написал в Twitter: "Пришельцы точно построили пирамиды". Это сообщение пользователи Сети распространили уже 84 тысячи раз.

В ответ министр туризма Египта отметила, что с увлечением следит за работой Маска, но все же приглашает его в страну для изучения записей о строительстве пирамид.

"Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также увидеть могилы самих строителей. Мы ждем вас", – написала Рания аль-Машат.

В свою очередь египетский археолог Захи Хавасс опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал утверждение Маска "полной галлюцинацией", пишет издание Egypt Today.

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"Я нашел гробницы строителей пирамид – это египтяне, которые были рабами", – рассказывает эксперт.

Позже Илон Маск опубликовал в Twitter историю BBC о жизни этих людей. "Эта статья BBC коротко рассказывает о том, как строили пирамиды", – отметил он.

Илон Маск и Клэр Буше стали родителями – смотрите видео:

Ранее "Сегодня" писали, что после того как корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю, глава американской компании SpaceX Илон Маск поздравил NASA с успешным завершением пилотируемого полета.

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