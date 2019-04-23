Именины Александра, Дмитрия и Максима: поздравления с днем ангела

В День ангела Александра, Дмитрия, Максима 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Поздравления с именинами Александра и Павла Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 23 апреля, празднуют Александр, Дмитрий и Максим. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, нежные, искренние и радостные поздравления с днем ангела.

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Александр, Дмитрий и Максим в течение года несколько раз отмечают день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, посвященным святым и мученикам.

Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и обычно добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.

Максим в переводе с латинского означает "величайший". Мужчина с таким именем способен многого добиться в жизни. Он умен, самолюбив и горделив, но в то же время доверчив и сам вызывает доверие у окружающих.

В день ангела Александра, Дмитрия и Максима самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

С днем ангела Фото: sunbouquet

Прикольные поздравления с именинами Александру в стихах

***

Саша, Александр, Саня,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть, чего желаешь, — будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Не зря назван Александром —

Самым лучшим из имен.

Красивые поздравления Александру с именинами в прозе

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Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днём рождения!

Короткие смс поздравления с именинами Александра

***

Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.



Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И, конечно же, счастливым!

С днем ангела Фото: sunbouquet

Лучшие поздравления Дмитрию с именинами в стихах

***

Тебя я, Дмитрий, поздравляю!

Любви и счастья пожелаю!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!



Побольше в кошельке купюр,

Одежды стильной — от кутюр,

Зарплату большую, стабильную,

Рядом даму красивую, стильную!



В семье — побольше дней счастливых,

Детей — и умных, и красивых,

В душе — гармонии, покоя.

А если что — то мы с тобою!

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Именины Дмитрия: лучшие пожелания в прозе

***

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Радостные пожелания в День ангела Дмитрия в стихах

***

Будет пусть здоровье крепким,

Сила, воля — нерушимы.

Я желаю процветания

И большого счастья, Дима.



Пусть все ладится в работе,

Удаются все идеи,

Будут пусть азарт, желание

В жизни воплотить затеи.



Я любви желаю пылкой,

Что на подвиги толкает,

Страсть пускай в горячем сердце

Никогда не затухает.

Красивое поздравление с именинами Максиму

***

Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.



Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым — настроенье,

И нескончаемым — веселье.

Фото: sunbouquet.сom

Доброе поздравление с именинами Максиму в прозе

***

Максим, поздравляю тебя с именинами! Желаю иметь красивую цель в жизни. Множество возможностей и отсутствие любых преград при достижении желанного. Крепкого здоровья, счастливую душу и большого сердца. Пусть все получается самым лучшим образом!

Прикольное поздравление с именинами Максиму в смс

***

В этом мире нет Максима

Лучше, круче и сильней,

Чем Максим наш очень милый!

Каждый день с ним веселей.



Максимум бери с вершины,

Максимум от жизни всей.

Пусть удача для Максима

Будет первой из друзей!



Пусть победы все красивы

И шикарная судьба.

Сказочных открытий мира,

Чтоб цвела твоя душа!

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