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Именины Александра, Дмитрия и Максима: поздравления с днем ангела

В День ангела Александра, Дмитрия, Максима 2019 отправляйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Поздравления с именинами Александра и Павла
Поздравления с именинами Александра и Павла
Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 23 апреля, празднуют Александр, Дмитрий и Максим. Мы поздравляем именинников и адресуем им самые лучшие, нежные, искренние и радостные поздравления с днем ангела.

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Александр, Дмитрий и Максим в течение года несколько раз отмечают день ангела, и все они, как и сегодня, приурочены к памятным датам, посвященным святым и мученикам.

Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и обычно добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Имя Дмитрий означает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.

Максим в переводе с латинского означает "величайший". Мужчина с таким именем способен многого добиться в жизни. Он умен, самолюбив и горделив, но в то же время доверчив и сам вызывает доверие у окружающих.

В день ангела Александра, Дмитрия и Максима самые добрые пожелания, а также красивые, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

С днем ангела
С днем ангела
Фото: sunbouquet

Прикольные поздравления с именинами Александру в стихах

***

Саша, Александр, Саня,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.

Пусть, чего желаешь, — будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.

Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Не зря назван Александром —
Самым лучшим из имен.

Красивые поздравления Александру с именинами в прозе

***

Александр, по долгу своего имени ты должен быть защитником, настоящим мужчиной. Всегда упорно следуешь своей цели. Желаю тебе всегда добиваться желаемого, душевного покоя и семейного благополучия! С уверенностью иди по жизни, достигай новых высот. Пусть карьера не знает преград, а финансы — кризиса. С Днём рождения!

Короткие смс поздравления с именинами Александра

***

Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!

С днем ангела
С днем ангела
Фото: sunbouquet

Лучшие поздравления Дмитрию с именинами в стихах

***

Тебя я, Дмитрий, поздравляю!
Любви и счастья пожелаю!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Побольше в кошельке купюр,
Одежды стильной — от кутюр,
Зарплату большую, стабильную,
Рядом даму красивую, стильную!

В семье — побольше дней счастливых,
Детей — и умных, и красивых,
В душе — гармонии, покоя.
А если что — то мы с тобою!

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Именины Дмитрия: лучшие пожелания в прозе

***

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Радостные пожелания в День ангела Дмитрия в стихах

***

Будет пусть здоровье крепким,
Сила, воля — нерушимы.
Я желаю процветания
И большого счастья, Дима.

Пусть все ладится в работе,
Удаются все идеи,
Будут пусть азарт, желание
В жизни воплотить затеи.

Я любви желаю пылкой,
Что на подвиги толкает,
Страсть пускай в горячем сердце
Никогда не затухает.

Красивое поздравление с именинами Максиму

***

Максим, тебя мы поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Пусть будет в жизни всё прекрасно.
Живи счастливо, безопасно.

Желаем жить тебе с любовью.
И крепким будет пусть здоровье,
Чудесным самым — настроенье,
И нескончаемым — веселье.

Фото: sunbouquet.сom

Доброе поздравление с именинами Максиму в прозе

***

Максим, поздравляю тебя с именинами! Желаю иметь красивую цель в жизни. Множество возможностей и отсутствие любых преград при достижении желанного. Крепкого здоровья, счастливую душу и большого сердца. Пусть все получается самым лучшим образом!

Прикольное поздравление с именинами Максиму в смс

***

В этом мире нет Максима
Лучше, круче и сильней,
Чем Максим наш очень милый!
Каждый день с ним веселей.

Максимум бери с вершины,
Максимум от жизни всей.
Пусть удача для Максима
Будет первой из друзей!

Пусть победы все красивы
И шикарная судьба.
Сказочных открытий мира,
Чтоб цвела твоя душа!

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

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