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Именины Ивана и Дениса: поздравления с днем ангела

В День ангела 2019 Иван и Денис получают лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:50
Именины Ивана и Дениса
Именины Ивана и Дениса
Фото: Pixabay

Сегодня, 24 мая, все Иваны и Денисы отмечают свой день ангела и по праву принимают от родных и друзей самые добрые, душевные, позитивные и прикольные поздравления с именинами.

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Имя Иван в переводе означает "милость божья". Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Интересное значение имеет имя Денис. История происхождения имен отсылает его к принадлежности богу Дионису, древнегреческому богу виноделия, плодородия и вдохновения. Поэтому многие трактуют имя Денис как гуляка и весельчак, что во многом подтверждается характером людей, носящих это имя.

В день ангела Ивана и Дениса мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, радостные, нежные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с именинами Ивана в прозе

***

Дорогой Иван, сердечно поздравляю с именинами и хочу пожелать тебе всегда оставаться удалым молодцом! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя открыты будут все дороги к большому успеху. Ваня, будь здоров, крепок, бодр, силен, умен, красив, любим и в целом безупречен.

Красивые поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Ванечке, Ванюше
Шлю я свой привет,
Пусть тебя согреет
Ясный солнца свет.

Птица счастья в руки
Пусть тебе дается,
От твоей улыбки
Чаще сердце бьется.

Пусть счастливой будет,
Иван, твоя судьба,
На друзей богата
И на любовь щедра.

Фото: sunbouquet.сom

Позитивные поздравления с именинами Ивана в прозе

***

Иван, я со всей своей искренностью спешу тебя поздравить, со столь важным днем в твоей интересной, увлекательной жизни – с Днем ангела! Ты невероятно светлый, позитивный, добрый и отзывчивый человек. С тобой легко и комфортно не только в общении, но и в работе. Не растеряй этих бесценных качеств. Ты впечатляешь своей мудростью, эрудированностью и энтузиазмом. И сегодня, мне хотелось бы пожелать тебе не жить в смятениях, отбросить любые сомнения и наслаждаться не только своими праздниками, но и буднями.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

Кладезь ты добра и силы,
Оптимизма ты вулкан,
Водопад из креатива,
В общем, классный ты, Иван.

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Лучшие поздравления Ивану с именинами

***

Принимай поздравленья, Иван!
Будь всегда на волне позитива,
Пусть развеется скуки туман,
Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,
Сто вершин покори, не робея,
Чтоб легко подытожить ты смог:
Я такой! Я смогу! Я сумею!

С днем ангела
С днем ангела
Фото: sunbouquet

Именины Дениса: добрые пожелания

***

Для Дениса соберу
Массу поздравлений,
Чтобы жизнь была полна
Радостных мгновений.

Я желаю, чтобы ты
Был всегда при деле,
Чтобы был здоровый дух
При здоровом теле.

Чтобы вверх тебя вели
Ровные дороги,
Чтоб любовь тебя ждала
На родном пороге.

Философские пожелания в День ангела Денису в прозе

***

Денис, сегодня твой особый праздник, с которым я хочу поздравить тебя. Ты неординарный, веселый человек, способный поддержать в трудную минуту. Ты обладаешь массой достоинств, которые притягивают к тебе людей. Ты добрый, компанейский и целеустремленный. Сегодня, я хочу пожелать тебе гармонии, достатка, умиротворенности. Не бойся осваивать новые навыки и узнавать все грани жизни. Это откроет не только новые возможности и перспективы, но и поможет тебе обрести счастье и познать настоящую радость.

С днем ангела
С днем ангела
Фото: sunbouquet

Короткое смс поздравление с именинами Денису

***

Ни одно мероприятье
Без Дениса не пройдет,
Он в общении приятен,
Всех он за собой ведет,
Развлечения предложит,
Всех всегда развеселит,
Мы ему желаем счастья,
Жить без горя и обид!

Прикольные поздравления Денису с днем ангела в стихах

***

С праздником тебя, Денис!
Пусть всё будет зашибись.
Пусть удача ждет во всём,
Радость пусть приходит в дом.

В этот день тебе желаю
Оставаться молодым,
Никогда не огорчаться,
Быть веселым, озорным.

Пусть здоровье будет крепким,
Не болел чтоб никогда,
Счастье будет пусть огромным
На пути твоем всегда.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

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