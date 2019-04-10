Именины Ивана и Ильи: поздравления с днем ангела

В День ангела 2019 Иван и Илья получают лучшие поздравления в стихах и прозе

Именины Ивана и Ильи Фото: Pixabay

Сегодня, 10 апреля, Иваны и Ильи отмечают свой день ангела. А это значит, что все Вани, Ванечки, Ванюши, а также Илюхи и Илюши готовы принимать от своих родных и друзей самые трогательные, искренние, веселые и позитивные поздравления с именинами.

Примечательно, что значения обоих имен имеют определенное отношение к Богу. Иван переводится как "милость божья", а Илья расшифровывается как "верующий".

Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Илья артистичен, ироничен и многолик. Он хороший учитель и душа любой компании. При этом Илья не лишен чувственности и сентиментальности.

В день ангела Ивана и Ильи мы присоединяемся к приятным пожеланиям и предлагаем вам красивые, нежные, позитивные и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с именинами Ивана в прозе

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Дорогой Иван, сердечно поздравляю с именинами и хочу пожелать тебе всегда оставаться удалым молодцом! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя открыты будут все дороги к большому успеху. Ваня, будь здоров, крепок, бодр, силен, умен, красив, любим и в целом безупречен.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

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Кладезь ты добра и силы,

Оптимизма ты вулкан,

Водопад из креатива,

В общем, классный ты, Иван.

Лучшие поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Ванечке, Ванюше

Шлю я свой привет,

Пусть тебя согреет

Ясный солнца свет.



Птица счастья в руки

Пусть тебе дается,

От твоей улыбки

Чаще сердце бьется.



Пусть счастливой будет,

Иван, твоя судьба,

На друзей богата

И на любовь щедра.

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Эффектные поздравления Ивану с именинами

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Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!



Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

Именины Ильи: добрые пожелания

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Сегодня поздравления

Мои тебе, Илья,

Желаю, чтоб счастливою

Судьба была твоя.



Святое тебе имя

С рождения дано,

Божественную силу

В себе несет оно.



Желаю, чтобы крепок был

Всегда душой и телом,

Победой завершалось

Чтобы любое дело.



Идут с тобой по жизни

Пусть верные друзья,

Успеха и признания

Тебе желаю я.

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Философские пожелания в День ангела Ильи в прозе

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Прекрасного мужчину, замечательного Илью поздравляю с днем ангела. Пожелать хочу тебе почета и признания в жизни, высокой должности и положения, большого достатка и благополучия, искренней любви и светлой радости, отличного здоровья и веселья с друзьями.

Короткое смс поздравление с именинами Илье

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С этим праздником, Илья

Хочу тебя поздравить я!

Пожелать тебе удачи,

И веселья круглый год

Чтобы жизнь была богаче,

Чтобы не было забот!

И печали и невзгоды

Чтобы победить ты смог.

Живи ярче год от года!

Счастья чтоб невпроворот!

Лучшие поздравления Илье с днем ангела в стихах

***

Прими же поздравления, Илья,

Будь в этот день веселым и беспечным,

Пусть окружают добрые друзья,

И счастье в жизни длится бесконечно.



Пусть смех с удачей ходят по пятам,

Во всех делах тебя сопровождают,

Ты не грусти, Илья, по пустякам,

Тебя любовь и радость окружают!

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

Смотрите видео, как разгрузить себя после праздников:

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