Именины Ивана и Николая: поздравления с днем ангела

В День ангела 2019 Иван и Николай получают лучшие поздравления в стихах и прозе

Именины Ивана и Николая Фото: Pixabay

Сегодня, 24 апреля, Иваны и Николаи отмечают свой день ангела и с удовольствием примут от нас с вами самые добрые, душевные, трогательные, позитивные и прикольные поздравления с именинами.

Имя Иван в переводе означает "милость божья". Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

В день ангела Ивана и Ильи мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам добрые, радостные, нежные и красивые поздравления с именинами в стихах и прозе.

Читайте также Именины в апреле 2019: кто и когда отмечает день ангела

Красивые поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Ванечке, Ванюше

Шлю я свой привет,

Пусть тебя согреет

Ясный солнца свет.



Птица счастья в руки

Пусть тебе дается,

От твоей улыбки

Чаще сердце бьется.



Пусть счастливой будет,

Иван, твоя судьба,

На друзей богата

И на любовь щедра.

Фото: sunbouquet.сom

Позитивные поздравления с именинами Ивана в прозе

***

Иван, я со всей своей искренностью спешу тебя поздравить, со столь важным днем в твоей интересной, увлекательной жизни – с Днем ангела! Ты невероятно светлый, позитивный, добрый и отзывчивый человек. С тобой легко и комфортно не только в общении, но и в работе. Не растеряй этих бесценных качеств. Ты впечатляешь своей мудростью, эрудированностью и энтузиазмом. И сегодня, мне хотелось бы пожелать тебе не жить в смятениях, отбросить любые сомнения и наслаждаться не только своими праздниками, но и буднями.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

С именинами, Иван!

Поздравляю я, мой друг.

Статен, строен и румян,

Ты на зависть всем вокруг!

Твое кредо — побеждать,

Твоя крепость — отчий дом.

Что могу я пожелать?

Будь удачлив ты во всем!

Читайте также Как назвать девочку в апреле 2019 года: счастливые женские имена

Лучшие поздравления Ивану с именинами

***

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!



Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

С именинами Фото: sunbouquet

Именины Николая: добрые пожелания

***

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом неспокойном мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

Читайте также Лунный календарь на апрель 2019: благоприятные дни месяца

Философские пожелания в День ангела Николаю в прозе

***

Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души и пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь своесчастье и не терять светлой надежды.

С днем ангела Фото: sunbouquet

Короткое смс поздравление с именинами Николаю

***

Коля, Коля, Николай,

Поздравленья принимай!

Пожелаю я удачи

И терпения на сдачу.



Пусть к тебе придет здоровье,

Радость и богатство.

Пусть любовь свою найдешь ты,

И не знай злорадства!

Лучшие поздравления Николаю с днем ангела в стихах

***

С днем ангела, милый, любимый, родной,

Поздравлю тебя, Николай дорогой.

Будь счастлив и весел, здоров и любим,

Желаю тебе и всем близким твоим.



Пусть небо поможет исполнить мечты,

Которые только придумаешь ты.

Святой Николай пусть поддержит в пути.

По жизни успешно с улыбкой идти!

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

Смотрите видео, как разгрузить себя после праздников:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram