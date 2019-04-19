Именины Ивана, Павла, Петра: поздравления с днем ангела

В День ангела Ивана, Павла, Петра 2019 отправляйте именинникам поздравления в стихах и прозе

Поздравления с днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 19 апреля, отмечают свои именины Иван, Павел, Петр. Если у вас есть родные, друзья или знакомые с такими именами, можете отправить им красивые, добрые и душевные поздравления с днем ангела.

Иван переводится как "милость божья". Иваны отличаются своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

Петр расшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.

В день ангела Ивана, Павла, Петра мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

С днем ангела Фото: sunbouquet

Красивые поздравления с именинами Ивана в прозе

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Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю с именинами. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, весёлого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

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Лучшие поздравления Ивану с именинами в стихах

***

Широта души Ивана

Для людей всегда желанна.

В планах или размышленьях,

Поисках или твореньях.



Береги любовь, семью,

Верность сохрани свою.

Будет дом твой полной чашей,

И не будет жизни краше.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

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Кладезь ты добра и силы,

Оптимизма ты вулкан,

Водопад из креатива,

В общем, классный ты, Иван.

С днем ангела Фото: sunbouquet

Эффектные поздравления Павлу с именинами в стихах

***

Поздравляю тебя, Паша,

Пусть сбудутся мечты твои

И льется счастье полной чашей,

Желаю искренней любви,

Здоровья много и удачи,

Только цветного настроения,

Чтоб становился ты богаче,

В карьере ждут пусть продвижения!

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Философские пожелания в День ангела Павла

***

Дорогой наш, милый Павел!

Ты всегда делами славен.

Поздравляем мы тебя,

С уваженьем и любя!



Пусть здоровье процветает,

И дела преуспевают,

Прибыль с каждым днем растет,

И в любви всегда везет!



Поздравляем тебя нежно,

Будь всегда ты безмятежным,

Радостным, счастливым будь,

И про нас не позабудь!

Добрые пожелания в день ангела Павла в прозе

***

Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с лёгкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.

Фото: sunbouquet.сom

Именины Петра: прикольные пожелания

***

Имя Петр значит "камень".

Ты и впрямь упорный парень.

Хочешь первым быть и главным,

Оставаясь милым, славным!



Пожелаем же успеха,

Не встречать ни в чем помехи,

Чтобы все, чего захочешь,

Исполнялось, Петя, точно!

Самое красивое поздравление с именинами Петра в стихах

***

Поздравления, Петя, ты прими от нас,

Не найти на свете нам добрее глаз.

Добрая душа, сердце золотое

И беда чужая не дает покоя.



Ты людей не делишь на плохих, хороших,

И в беде любому ты всегда поможешь.

Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,

Добрым и надежным навсегда остаться.



Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,

Я судьбу благодарю за такого друга.

Именины Петра: лучшие пожелания в прозе

***

Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

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