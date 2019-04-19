Именины Ивана, Павла, Петра: поздравления с днем ангела
В День ангела Ивана, Павла, Петра 2019 отправляйте именинникам поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 19 апреля, отмечают свои именины Иван, Павел, Петр. Если у вас есть родные, друзья или знакомые с такими именами, можете отправить им красивые, добрые и душевные поздравления с днем ангела.
Иван переводится как "милость божья". Иваны отличаются своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.
Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.
Петр расшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.
В день ангела Ивана, Павла, Петра мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с именинами Ивана в прозе
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Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю с именинами. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, весёлого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.
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Лучшие поздравления Ивану с именинами в стихах
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Широта души Ивана
Для людей всегда желанна.
В планах или размышленьях,
Поисках или твореньях.
Береги любовь, семью,
Верность сохрани свою.
Будет дом твой полной чашей,
И не будет жизни краше.
Короткие смс поздравления с именинами Ивана
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Кладезь ты добра и силы,
Оптимизма ты вулкан,
Водопад из креатива,
В общем, классный ты, Иван.
Эффектные поздравления Павлу с именинами в стихах
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Поздравляю тебя, Паша,
Пусть сбудутся мечты твои
И льется счастье полной чашей,
Желаю искренней любви,
Здоровья много и удачи,
Только цветного настроения,
Чтоб становился ты богаче,
В карьере ждут пусть продвижения!
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Философские пожелания в День ангела Павла
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Дорогой наш, милый Павел!
Ты всегда делами славен.
Поздравляем мы тебя,
С уваженьем и любя!
Пусть здоровье процветает,
И дела преуспевают,
Прибыль с каждым днем растет,
И в любви всегда везет!
Поздравляем тебя нежно,
Будь всегда ты безмятежным,
Радостным, счастливым будь,
И про нас не позабудь!
Добрые пожелания в день ангела Павла в прозе
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Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с лёгкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.
Именины Петра: прикольные пожелания
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Имя Петр значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!
Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!
Самое красивое поздравление с именинами Петра в стихах
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Поздравления, Петя, ты прими от нас,
Не найти на свете нам добрее глаз.
Добрая душа, сердце золотое
И беда чужая не дает покоя.
Ты людей не делишь на плохих, хороших,
И в беде любому ты всегда поможешь.
Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,
Добрым и надежным навсегда остаться.
Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,
Я судьбу благодарю за такого друга.
Именины Петра: лучшие пожелания в прозе
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Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.
Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.
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