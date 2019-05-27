Именины Никиты и Марка: поздравления с днем ангела

В День ангела Никиты и Марка 2019 отправляйте именинникам лучшие поздравления в прозе и стихах

Именины Никиты и Марка Фото: Pixabay

Сегодня, 27 мая, свой день ангела празднуют Никита и Марк, а потому на вполне законных основаниях люди с этими именами получают от близких и друзей самые добрые, теплые и радостные поздравления с именинами.

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Никита в переводе с древнегреческого означает "победитель". Обладатели этого имени целеустремленные, отважные, бескомпромиссные и безусловно талантливые люди, знающие себе цену.

Своеобразное значение имеет имя Марк – в переводе оно означает "молоток". Мужчина с таким именем – достаточно замкнутый в себе человек с очень развитой силой воли и тягой к новым познаниям.

В день ангела Никиты и Марка примите самые лучшие пожелания, а также красивые, теплые, веселые и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Прикольные поздравления Никите с днем ангела

***

Замечательный парнишка

Принимает поздравленья,

Будь счастливым, даже слишком,

С головой нырни в везенье!



И успешным будь, Никита,

С каждым днем живи богаче,

Двери все тебе открыты,

Пусть за каждой ждет удача!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Эффектные поздравления Никите с именинами в прозе

***

Дорогой наш Никита! Природа наградила тебя таким разнообразием талантов! Ты рожден, чтобы быть лидером и блестящим победителем во всем. Желаем тебе всегда проявлять свою напористость и одновременно сдержанность, твердость и при этом чувство такта, чтобы добиться безусловного успеха в делах. Желаем тебе найти свою верную дорогу, и чувствовать себя хозяином своей жизни.

Красивые поздравления с именинами Никите в стихах

***

В день именин тебе, Никита,

Всех благ хочу я пожелать!

К тебе удача, как магнитом,

Всегда пусть будет прилипать!



Желаю чаще улыбаться,

На позитиве жить всегда!

Желаю целей добиваться

Легко, без всякого труда!

Смс поздравления с именинами Никиты

***

С этим праздником счастливым

Спешу тебя поздравить я.

Никита, пусть твои желанья

Спешат исполниться всегда!



Желаю крепкого здоровья

И дней веселых теплоты.

Желаю, чтобы был счастливым

И добрым оставался ты.

Самые лучшие поздравления Никите с именинами в стихах

***

С праздником тебя, Никита!

Пожелать тебе хочу,

Чтобы сложные задачи

Тебе были по плечу.



Пусть судьба не будет строгой,

Будет пусть любовь как мед.

И фортуна, где б ты не был,

Пусть тебя всегда найдет.

С именинами! Фото: Pixabay

Душевные поздравления с именинами Марка в прозе

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Дорогой мой Марк, поздравляю тебя от всей душ с днем ангела. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался уверенным в себе человеком, защитником, напористым и непоколебимым творцом своей судьбы, как предначертано значением твоего имени. Будь мужественным, безудержно счастливым и удачливым.

Самое красивое поздравление с именинами Марка в стихах

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Пусть счастье красочным подарком

Не покидает твою жизнь,

Любовь пусть будет самой жаркой,

На крыльях поднимает ввысь.



Хочу, чтоб было все у Марка,

Чего он только пожелает,

Пусть будет радостным и ярким

Тот путь, который выбирает!

Именины Марка: лучшие пожелания в прозе

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Чудесный парень Марк, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, весёлую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.

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