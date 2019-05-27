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Именины Никиты и Марка: поздравления с днем ангела

В День ангела Никиты и Марка 2019 отправляйте именинникам лучшие поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Именины Никиты и Марка
Именины Никиты и Марка
Фото: Pixabay

Сегодня, 27 мая, свой день ангела празднуют Никита и Марк, а потому на вполне законных основаниях люди с этими именами получают от близких и друзей самые добрые, теплые и радостные поздравления с именинами.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

Никита в переводе с древнегреческого означает "победитель". Обладатели этого имени целеустремленные, отважные, бескомпромиссные и безусловно талантливые люди, знающие себе цену.

Своеобразное значение имеет имя Марк – в переводе оно означает "молоток". Мужчина с таким именем – достаточно замкнутый в себе человек с очень развитой силой воли и тягой к новым познаниям.

В день ангела Никиты и Марка примите самые лучшие пожелания, а также красивые, теплые, веселые и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Прикольные поздравления Никите с днем ангела

***

Замечательный парнишка
Принимает поздравленья,
Будь счастливым, даже слишком,
С головой нырни в везенье!

И успешным будь, Никита,
С каждым днем живи богаче,
Двери все тебе открыты,
Пусть за каждой ждет удача!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Эффектные поздравления Никите с именинами в прозе

***

Дорогой наш Никита! Природа наградила тебя таким разнообразием талантов! Ты рожден, чтобы быть лидером и блестящим победителем во всем. Желаем тебе всегда проявлять свою напористость и одновременно сдержанность, твердость и при этом чувство такта, чтобы добиться безусловного успеха в делах. Желаем тебе найти свою верную дорогу, и чувствовать себя хозяином своей жизни.

Красивые поздравления с именинами Никите в стихах

***

В день именин тебе, Никита,
Всех благ хочу я пожелать!
К тебе удача, как магнитом,
Всегда пусть будет прилипать!

Желаю чаще улыбаться,
На позитиве жить всегда!
Желаю целей добиваться
Легко, без всякого труда!

Смс поздравления с именинами Никиты

***

С этим праздником счастливым
Спешу тебя поздравить я.
Никита, пусть твои желанья
Спешат исполниться всегда!

Желаю крепкого здоровья
И дней веселых теплоты.
Желаю, чтобы был счастливым
И добрым оставался ты.

Самые лучшие поздравления Никите с именинами в стихах

***

С праздником тебя, Никита!
Пожелать тебе хочу,
Чтобы сложные задачи
Тебе были по плечу.

Пусть судьба не будет строгой,
Будет пусть любовь как мед.
И фортуна, где б ты не был,
Пусть тебя всегда найдет.

С именинами!
С именинами!
Фото: Pixabay

Душевные поздравления с именинами Марка в прозе

***

Дорогой мой Марк, поздравляю тебя от всей душ с днем ангела. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался уверенным в себе человеком, защитником, напористым и непоколебимым творцом своей судьбы, как предначертано значением твоего имени. Будь мужественным, безудержно счастливым и удачливым.

Самое красивое поздравление с именинами Марка в стихах

***

Пусть счастье красочным подарком
Не покидает твою жизнь,
Любовь пусть будет самой жаркой,
На крыльях поднимает ввысь.

Хочу, чтоб было все у Марка,
Чего он только пожелает,
Пусть будет радостным и ярким
Тот путь, который выбирает!

Именины Марка: лучшие пожелания в прозе

***

Чудесный парень Марк, принимай скорей поздравленья. Пусть фрагменты твоей жизни складываются в одну яркую, красочную, весёлую мозаику. Желаю бодрости и сил, здоровья, любви, успеха и достатка.

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