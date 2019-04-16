Именины Никиты: поздравления с днем ангела
В День ангела Никиты 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах
Сегодня, 16 апреля, свой день ангела празднуют Никиты и вполне законно получают от близких и друзей самые добрые, теплые и радостные поздравления с именинами.
Никита в переводе с древнегреческого означает "победитель". Обладатели этого имени целеустремленные, отважные, бескомпромиссные и безусловно талантливые люди, знающие себе цену.
В день ангела Никиты примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с именинами Никите в стихах
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В день именин тебе, Никита,
Всех благ хочу я пожелать!
К тебе удача, как магнитом,
Всегда пусть будет прилипать!
Желаю чаще улыбаться,
На позитиве жить всегда!
Желаю целей добиваться
Легко, без всякого труда!
Эффектные поздравления Никите с именинами в прозе
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Дорогой Никита! Природа наградила тебя множеством всевозможных талантов. Ты рожден, чтобы быть лидером и блестящим победителем во всем. Желаем тебе всегда проявлять свою сдержанность, упорство, твердость и напор, чтобы добиться безусловного успеха. Желаем тебе найти свою верную дорогу, и чувствовать себя хозяином своей жизни.
Прикольные поздравления Никите с днем ангела
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Замечательный парнишка
Принимает поздравленья,
Будь счастливым, даже слишком,
С головой нырни в везенье!
И успешным будь, Никита,
С каждым днем живи богаче,
Двери все тебе открыты,
Пусть за каждой ждет удача!
Смс поздравления с именинами Никиты
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С этим праздником счастливым
Спешу тебя поздравить я.
Никита, пусть твои желанья
Спешат исполниться всегда!
Желаю крепкого здоровья
И дней веселых теплоты.
Желаю, чтобы был счастливым
И добрым оставался ты.
Лучшие поздравления Никите с именинами в стихах
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С праздником тебя, Никита!
Пожелать тебе хочу,
Чтобы сложные задачи
Тебе были по плечу.
Пусть судьба не будет строгой,
Будет пусть любовь как мед.
И фортуна, где б ты не был,
Пусть тебя всегда найдет.
Именины Никиты: добрые пожелания
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Никита значит "победитель",
Так достигай высот во всем.
А добрый ангел твой хранитель
Пусть бережет уютный дом.
Талантлив ты, амбициозен,
Уравновешен, терпелив,
Силен, умен и так серьезен!
Лови же в жизни позитив!
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