Именины Никиты: поздравления с днем ангела

В День ангела Никиты 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

День ангела Никиты Фото: Pixabay

Сегодня, 16 апреля, свой день ангела празднуют Никиты и вполне законно получают от близких и друзей самые добрые, теплые и радостные поздравления с именинами.

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Никита в переводе с древнегреческого означает "победитель". Обладатели этого имени целеустремленные, отважные, бескомпромиссные и безусловно талантливые люди, знающие себе цену.

В день ангела Никиты примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Никите в стихах

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В день именин тебе, Никита,

Всех благ хочу я пожелать!

К тебе удача, как магнитом,

Всегда пусть будет прилипать!



Желаю чаще улыбаться,

На позитиве жить всегда!

Желаю целей добиваться

Легко, без всякого труда!

Эффектные поздравления Никите с именинами в прозе

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Дорогой Никита! Природа наградила тебя множеством всевозможных талантов. Ты рожден, чтобы быть лидером и блестящим победителем во всем. Желаем тебе всегда проявлять свою сдержанность, упорство, твердость и напор, чтобы добиться безусловного успеха. Желаем тебе найти свою верную дорогу, и чувствовать себя хозяином своей жизни.

Прикольные поздравления Никите с днем ангела

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Замечательный парнишка

Принимает поздравленья,

Будь счастливым, даже слишком,

С головой нырни в везенье!



И успешным будь, Никита,

С каждым днем живи богаче,

Двери все тебе открыты,

Пусть за каждой ждет удача!

Смс поздравления с именинами Никиты

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С этим праздником счастливым

Спешу тебя поздравить я.

Никита, пусть твои желанья

Спешат исполниться всегда!



Желаю крепкого здоровья

И дней веселых теплоты.

Желаю, чтобы был счастливым

И добрым оставался ты.

Лучшие поздравления Никите с именинами в стихах

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С праздником тебя, Никита!

Пожелать тебе хочу,

Чтобы сложные задачи

Тебе были по плечу.



Пусть судьба не будет строгой,

Будет пусть любовь как мед.

И фортуна, где б ты не был,

Пусть тебя всегда найдет.

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Именины Никиты: добрые пожелания

***

Никита значит "победитель",

Так достигай высот во всем.

А добрый ангел твой хранитель

Пусть бережет уютный дом.



Талантлив ты, амбициозен,

Уравновешен, терпелив,

Силен, умен и так серьезен!

Лови же в жизни позитив!

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