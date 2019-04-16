Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Именины Никиты: поздравления с днем ангела

В День ангела Никиты 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
День ангела Никиты
День ангела Никиты
Фото: Pixabay

Сегодня, 16 апреля, свой день ангела празднуют Никиты и вполне законно получают от близких и друзей самые добрые, теплые и радостные поздравления с именинами.

Читайте также
Именины в апреле 2019: кто и когда отмечает день ангела

Никита в переводе с древнегреческого означает "победитель". Обладатели этого имени целеустремленные, отважные, бескомпромиссные и безусловно талантливые люди, знающие себе цену.

В день ангела Никиты примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Никите в стихах

***

В день именин тебе, Никита,
Всех благ хочу я пожелать!
К тебе удача, как магнитом,
Всегда пусть будет прилипать!

Желаю чаще улыбаться,
На позитиве жить всегда!
Желаю целей добиваться
Легко, без всякого труда!

Эффектные поздравления Никите с именинами в прозе

***

Дорогой Никита! Природа наградила тебя множеством всевозможных талантов. Ты рожден, чтобы быть лидером и блестящим победителем во всем. Желаем тебе всегда проявлять свою сдержанность, упорство, твердость и напор, чтобы добиться безусловного успеха. Желаем тебе найти свою верную дорогу, и чувствовать себя хозяином своей жизни.

Прикольные поздравления Никите с днем ангела

***

Замечательный парнишка
Принимает поздравленья,
Будь счастливым, даже слишком,
С головой нырни в везенье!

И успешным будь, Никита,
С каждым днем живи богаче,
Двери все тебе открыты,
Пусть за каждой ждет удача!

Смс поздравления с именинами Никиты

***

С этим праздником счастливым
Спешу тебя поздравить я.
Никита, пусть твои желанья
Спешат исполниться всегда!

Желаю крепкого здоровья
И дней веселых теплоты.
Желаю, чтобы был счастливым
И добрым оставался ты.

Лучшие поздравления Никите с именинами в стихах

***

С праздником тебя, Никита!
Пожелать тебе хочу,
Чтобы сложные задачи
Тебе были по плечу.

Пусть судьба не будет строгой,
Будет пусть любовь как мед.
И фортуна, где б ты не был,
Пусть тебя всегда найдет.

Читайте также
Лунный календарь на апрель 2019: благоприятные дни месяца

Именины Никиты: добрые пожелания

***

Никита значит "победитель",
Так достигай высот во всем.
А добрый ангел твой хранитель
Пусть бережет уютный дом.

Талантлив ты, амбициозен,
Уравновешен, терпелив,
Силен, умен и так серьезен!
Лови же в жизни позитив!

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Именины Георгия: красивые поздравления с днем ангела Именины Захара и Ивана: поздравления с днем ангела Именины Михаила, Марка и Кирилла: поздравления с днем ангела
именины именинники поздравления день ангела
Реклама

Новости партнеров

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой
Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
7 фраз, которые говорит мужчина, если больше не любит вас
7 фраз, которые говорит мужчина, если больше не любит вас
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

Жесткие разборки и синяки: результаты свидания Холостяка с Олей и Наташей

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

13 апреляШоу-бизнес

"Мне очень комфортно в России": голливудский актер признался, что не против получить российское гражданство

Новости партнеров

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
Кирилл Сафонов попался на измене
Кирилл Сафонов попался на измене
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
Бисквит который никогда не опадает
Бисквит который никогда не опадает
Торт Минутка на сковороде без выпечки
Торт Минутка на сковороде без выпечки
Я влюбилась в этот салат
Я влюбилась в этот салат
Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все
Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все