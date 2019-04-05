Именины Сергея и Анастасии: поздравления с днем ангела

В День ангела Сергея и Анастасии 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе

Именины Сергея и Анастасии Фото: Pixabay

Сегодня, 5 апреля, Сергей и Анастасия отмечают свой день ангела. Примите самые добрые, нежные, веселые и позитивные поздравления с именинами.

Сергей означает "ясный" и "высокочтимый". Этим именем чаще всего обладают люди энергичные, активные и действенные, в то же время не лишенные сентиментальности. Сергей ответственен и добросовестен, в семье – хозяйственный и любящий муж, хотя и ревнивый.

Анастасия значит – воскресение. Как и героиня детских сказок, девушка с именем Анастасия нежна, мила, добра и заботлива. Она любяща и любима, часто нуждается в защите, располагает к доверию и дружбе, к ней тянутся и ее ценят люди.

Свои именины Сергей и Анастасия по церковному календарю отмечают несколько раз в год, и все они приурочены памяти святых и мучеников.

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В день ангела Сергея и Анастасии мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, радостные, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Сергея в стихах

***

В этот чудесный праздник самый

Без поздравления не оставим,

Ведь мы, Сергей, вас уважаем,

Мы вам здоровья пожелаем!

Удачи, радости, признания,

Чтобы сбывались все желания,

Мы вам желаем быль любимым

И обязательно — счастливым,

Чтоб все дела легко решались,

Чтоб вы в любви всегда купались,

Об одиночестве не знали,

И все от жизни получали!

Смс поздравления с именинами Сергея в прозе

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Сергей, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это для человека самое главное.

Эффектные поздравления Сергею с именинами

***

Для вас пусть открываются

Все двери нараспашку.

Чтобы везло по жизни,

И было все, как в сказке.



Найдите свой оазис

В пустыне серых дней.

Пусть будет все по плану

И все для вас, Сергей!

Именины Сергея: добрые пожелания

***

Пожелаю я, Сергей,

Море благ и позитива,

Будь бодрей и веселей,

Как король, живи красиво.



Пусть удача с каждым днем

Все дела сопровождает,

И большой успех во всем

Непременно ожидает!

Лучшие поздравления Сергею с именинами в стихах

***

Открытый и общительный,

Веселый и простой.

К тому же поразительной

Владеешь добротой.



Отзывчив, очень искренен,

Приветливый всегда.

Загадочный, таинственный,

Не можешь без труда.



Сергей, почаще улыбайся

И будь счастливым круглый год.

Таким же классным оставайся.

И никогда — наоборот!

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Философские пожелания в День ангела Сергею в прозе

***

Сергей, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надежных и верных, крепкого здоровья и теплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!

Смс поздравление с именинами Сергею

***

Хочу поздравить я Сережку,

Приятных строк пришлю немножко.

Дней ясных и событий новых,

Всех органов тебе здоровых,

Внимания красивых дам,

Друзей по разным городам.

Не так уж много написал...

Пусть сбудется, что пожелал!

Красивые поздравления с именинами Анастасии в стихах

***

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.



Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

Добрые поздравления с именинами Анастасии в прозе

***

Милая Настенька, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.

Именины Анастасии: лучшие пожелания в смс

***

Анастасия, ты прекрасна,

Такой шикарной будь всегда,

Сияй, как солнце в небе, ясно,

Раскрась жизнь в яркие цвета!



Пусть будет, Настенька, удача

С тобою рядышком шагать!

Улыбки радостной не пряча,

Желаю в счастье утопать!

Нежные поздравления Анастасии с именинами в стихах

***

Тебе сейчас желаю, Настя,

Веселья, радости, тепла,

Любви взаимной, много счастья,

Чтоб жизнь прекрасною была!



Как можно чаще, улыбайся,

Сияй, как яркая звезда,

И в лучиках добра купайся,

И будь здоровою всегда!

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