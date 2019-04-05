Именины Сергея и Анастасии: поздравления с днем ангела
В День ангела Сергея и Анастасии 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 5 апреля, Сергей и Анастасия отмечают свой день ангела. Примите самые добрые, нежные, веселые и позитивные поздравления с именинами.
Сергей означает "ясный" и "высокочтимый". Этим именем чаще всего обладают люди энергичные, активные и действенные, в то же время не лишенные сентиментальности. Сергей ответственен и добросовестен, в семье – хозяйственный и любящий муж, хотя и ревнивый.
Анастасия значит – воскресение. Как и героиня детских сказок, девушка с именем Анастасия нежна, мила, добра и заботлива. Она любяща и любима, часто нуждается в защите, располагает к доверию и дружбе, к ней тянутся и ее ценят люди.
Свои именины Сергей и Анастасия по церковному календарю отмечают несколько раз в год, и все они приурочены памяти святых и мучеников.
В день ангела Сергея и Анастасии мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, радостные, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с именинами Сергея в стихах
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В этот чудесный праздник самый
Без поздравления не оставим,
Ведь мы, Сергей, вас уважаем,
Мы вам здоровья пожелаем!
Удачи, радости, признания,
Чтобы сбывались все желания,
Мы вам желаем быль любимым
И обязательно — счастливым,
Чтоб все дела легко решались,
Чтоб вы в любви всегда купались,
Об одиночестве не знали,
И все от жизни получали!
Смс поздравления с именинами Сергея в прозе
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Сергей, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость. С праздником! Успехов, здоровья и всего самого лучшего. Люби и будь любим, ведь это для человека самое главное.
Эффектные поздравления Сергею с именинами
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Для вас пусть открываются
Все двери нараспашку.
Чтобы везло по жизни,
И было все, как в сказке.
Найдите свой оазис
В пустыне серых дней.
Пусть будет все по плану
И все для вас, Сергей!
Именины Сергея: добрые пожелания
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Пожелаю я, Сергей,
Море благ и позитива,
Будь бодрей и веселей,
Как король, живи красиво.
Пусть удача с каждым днем
Все дела сопровождает,
И большой успех во всем
Непременно ожидает!
Лучшие поздравления Сергею с именинами в стихах
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Открытый и общительный,
Веселый и простой.
К тому же поразительной
Владеешь добротой.
Отзывчив, очень искренен,
Приветливый всегда.
Загадочный, таинственный,
Не можешь без труда.
Сергей, почаще улыбайся
И будь счастливым круглый год.
Таким же классным оставайся.
И никогда — наоборот!
Философские пожелания в День ангела Сергею в прозе
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Сергей, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надежных и верных, крепкого здоровья и теплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!
Смс поздравление с именинами Сергею
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Хочу поздравить я Сережку,
Приятных строк пришлю немножко.
Дней ясных и событий новых,
Всех органов тебе здоровых,
Внимания красивых дам,
Друзей по разным городам.
Не так уж много написал...
Пусть сбудется, что пожелал!
Красивые поздравления с именинами Анастасии в стихах
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Пожелаю тебе, Настя,
Самых светлых, добрых дней,
Нескончаемого счастья,
Верных, искренних друзей.
Быть цветущей и манящей,
Никогда беды не знать,
Самой честной, настоящей,
Всех вокруг очаровать!
Добрые поздравления с именинами Анастасии в прозе
***
Милая Настенька, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.
Именины Анастасии: лучшие пожелания в смс
***
Анастасия, ты прекрасна,
Такой шикарной будь всегда,
Сияй, как солнце в небе, ясно,
Раскрась жизнь в яркие цвета!
Пусть будет, Настенька, удача
С тобою рядышком шагать!
Улыбки радостной не пряча,
Желаю в счастье утопать!
Нежные поздравления Анастасии с именинами в стихах
***
Тебе сейчас желаю, Настя,
Веселья, радости, тепла,
Любви взаимной, много счастья,
Чтоб жизнь прекрасною была!
Как можно чаще, улыбайся,
Сияй, как яркая звезда,
И в лучиках добра купайся,
И будь здоровою всегда!
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