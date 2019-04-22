Именины Вадима: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Вадима 2019 адресуйте имениннику лучшие поздравления в стихах и прозе

Поздравления с именинами Вадима Фото: Pixabay

Вадим празднует день ангела сегодня, 22 апреля. А это значит, что все Вадимы, Вадики, Вади и Вадюши в этот день он на вполне законном основании получают самые лучшие, теплые и радостные пожелания и поздравления с именинами.

Имя Вадим имеет очень привлекательное значение, потому что в переводе означает "привлекательный", "зовущий", "любимый". Мужчина с таким именем отличается целеустремленностью, настойчивостью и упорством. Вадим – любящий сын, примерный семьянин, отличный работник и верный друг.

В день ангела Вадима мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам красивые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Философские поздравления с именинами Владимира в прозе

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С Днем ангела, Вадим! В этот невероятный день желаю тебе быть всегда активным и позитивным, когда это нужно, но и уметь концентрироваться. Пусть все, что ты мечтаешь получить, окажется в твоих руках так быстро, как это в принципе возможно. С праздником!

С днем ангела Фото: sunbouquet

Прикольные поздравления с именинами Вадима

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У тебя, Вадим, сегодня

День веселый, радостный.

Поздравленья принимай

От друзей ты с праздником.



Пусть успешной будет жизнь,

И работа спорится.

Я желаю, чтоб с судьбой

Ты бы не рассорился.



Смело ты вперед иди,

Ждут тебя вершины.

Пусть известным на весь мир

Станет твое имя.



Пусть надежды и мечты

Будут с тобой рядом.

Пусть удача станет главной

Жизненной наградой.

Лучшие поздравления Вадиму с именинами в стихах

***

В еселый и общительный,

А ктивный и внимательный,

Д ружище, в мире лучший ты

И самый замечательный.

М ы все тебе желать хотим

Ч удесных дней и радостных,

И дти по жизни должен ты

К расиво, ярко, сладостно.

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Короткие пожелания в День ангела Вадиму в стихах

***

Когда смеешься ты, Вадим,

С тобою все смеются тоже,

Ты для друзей необходим —

Всегда ты праздник сделать можешь.



Мы, всей душой тебя любя,

Хотим тебе всего такого,

Чтоб ежедневно у тебя

Для счастья был прекрасный повод.

Фото: sunbouquet.сom

Доброе поздравление с именинами Вадиму

***

Оставаться пожелаю

Парнем ярким и лихим.

Будь всегда в себе уверен,

Темпераментный Вадим.



Добрых я друзей желаю,

Светлой, радостной судьбы,

Воплотит мечты пусть небо

И услышит все мольбы.



Пусть любовь тебя украсит,

Силы в жизни пусть дает,

Пусть в работе, отношениях

Непременно повезет.

С днем ангела Фото: sunbouquet

Позитивные смс-поздравление с именинами Вадиму в прозе

***

Обаятельный, добрый и веселый Вадим, прими поздравления в свой праздник. Желаю жить легко и красиво, уверенно стремясь вперед, желаю быть здоровым, смелым и любимым, пусть ангел-хранитель тебя бережет. Всех земных благ тебе, счастья и удачи. С именинами тебя!

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