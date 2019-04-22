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Именины Вадима: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Вадима 2019 адресуйте имениннику лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Поздравления с именинами Вадима
Поздравления с именинами Вадима
Фото: Pixabay

Вадим празднует день ангела сегодня, 22 апреля. А это значит, что все Вадимы, Вадики, Вади и Вадюши в этот день он на вполне законном основании получают  самые лучшие, теплые и радостные пожелания и поздравления с именинами.

Имя Вадим имеет очень привлекательное значение, потому что в переводе означает "привлекательный", "зовущий", "любимый". Мужчина с таким именем отличается целеустремленностью, настойчивостью и упорством. Вадим – любящий сын, примерный семьянин, отличный работник и верный друг.

В день ангела Вадима мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам красивые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Философские поздравления с именинами Владимира в прозе

***

С Днем ангела, Вадим! В этот невероятный день желаю тебе быть всегда активным и позитивным, когда это нужно, но и уметь концентрироваться. Пусть все, что ты мечтаешь получить, окажется в твоих руках так быстро, как это в принципе возможно. С праздником!

С днем ангела
С днем ангела
Фото: sunbouquet

Прикольные поздравления с именинами Вадима

***

У тебя, Вадим, сегодня
День веселый, радостный.
Поздравленья принимай
От друзей ты с праздником.

Пусть успешной будет жизнь,
И работа спорится.
Я желаю, чтоб с судьбой
Ты бы не рассорился.

Смело ты вперед иди,
Ждут тебя вершины.
Пусть известным на весь мир
Станет твое имя.

Пусть надежды и мечты
Будут с тобой рядом.
Пусть удача станет главной
Жизненной наградой.

Лучшие поздравления Вадиму с именинами в стихах

***

В еселый и общительный,
А ктивный и внимательный,
Д ружище, в мире лучший ты
И самый замечательный.
М ы все тебе желать хотим
Ч удесных дней и радостных,
И дти по жизни должен ты
К расиво, ярко, сладостно.

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Короткие пожелания в День ангела Вадиму в стихах

***

Когда смеешься ты, Вадим,
С тобою все смеются тоже,
Ты для друзей необходим —
Всегда ты праздник сделать можешь.

Мы, всей душой тебя любя,
Хотим тебе всего такого,
Чтоб ежедневно у тебя
Для счастья был прекрасный повод.

Фото: sunbouquet.сom

Доброе поздравление с именинами Вадиму

***

Оставаться пожелаю
Парнем ярким и лихим.
Будь всегда в себе уверен,
Темпераментный Вадим.

Добрых я друзей желаю,
Светлой, радостной судьбы,
Воплотит мечты пусть небо
И услышит все мольбы.

Пусть любовь тебя украсит,
Силы в жизни пусть дает,
Пусть в работе, отношениях
Непременно повезет.

С днем ангела
С днем ангела
Фото: sunbouquet

Позитивные смс-поздравление с именинами Вадиму в прозе

***

Обаятельный, добрый и веселый Вадим, прими поздравления в свой праздник. Желаю жить легко и красиво, уверенно стремясь вперед, желаю быть здоровым, смелым и любимым, пусть ангел-хранитель тебя бережет. Всех земных благ тебе, счастья и удачи. С именинами тебя!

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в апреле 2019 года.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

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