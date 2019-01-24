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Именины Валентины 2019: поздравления с днем ангела

В День ангела Валентины 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:20
Именины Валентины 2019: поздравления в стихах и прозе
Именины Валентины 2019: поздравления в стихах и прозе
Фото: Pixabay

Все Валентины, Валечки и Валюши в свой день ангела получают самые теплые красивые и радостные поздравления с именинами.

Свои именины Валентина по церковному календарю отмечает несколько раз в год. Все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками. К примеру, 8 января, 23 февраля, 29 июля.

Но, пожалуй, наиболее известным и всенародно любимым является День святого Валентина, который католическая церковь чтит 14 февраля. В этот день принято поздравлять всех с Днем влюбленных, а кроме того те, кто носит имя Валентин или Валентина, празднуют свои именины.

Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами Валентины 2019 в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Валентины в прозе

***

Милая Валентина, поздравляем с именинами!
Пусть на твоем лице чаще сияет улыбка,
Пусть из глаз не исчезают искорки счастья,
Пусть тебя никогда не покидает удача,
И пусть тебе всегда сопутствует успех!
Будь всегда эффектной, привлекательной, чудесной, интересной женщиной!

Лучшие поздравления Валентине с именинами в стихах

***

Дорогая наша Валентина,
Поздравляем с именинами тебя!
Будь всегда веселой и активной,
И по жизни ты шагай любя!

Пусть беда и хворь проходят мимо,
Будь здоровой и красивой ты,
Будь и телом, и душою сильной,
И пускай исполнятся мечты!

Лучшие поздравления Валентине с именинами

***

Валентина, Валечка, Валюша,
Ты всегда чужие греешь души,
Ты всегда торопишься помочь,
Безотказно руку подашь,
Весела, заботлива, игрива,
И щедра на радость и на диво,
Пусть тебе сопутствует успех
И всегда звучит твой чистый смех!

Именины Валентины Фото из открытых источников

Именины Валентины: веселые поздравления

***

В именины Валентины
Жизнь пусть будет, как малина,
Ароматной, сладкой, вкусной,
Но не пресной и не грустной!

Пусть прямой будет дорога
И деньжат пусть будет много,
Пусть сбываются мечты
Будь счастливой в жизни ты!

Короткое смс поздравление с именинами Валентины

***

Поздравляю тебя, Валентина,
И желаю удачи в судьбе.
Пусть наполнится жизнь позитивом,
Каждый день дарит радость тебе.

Философские пожелания в День ангела Валентине в прозе

***

Валентина, поздравляю с Днем ангела!
Желаю интересной жизни и бесконечного вдохновения.
Реализации творческого потенциала и любых возможностей.
Семейного счастья, душевного тепла и заботы.
Пусть все начинания ведут к желанному результату.
Достатка, благополучия и радости!

Напомним, именины Татьяны по церковному календарю приходятся на 25 января. Это ближайший день в году, когда все Татьяны будут принимать поздравления с именинами в свой День ангела.

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Источник: Сегодня
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