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Именины Владимира: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Владимира 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
Язык цветов
Язык цветов
Фото: Pixabay

Владимир отмечает день ангела сегодня, 6 апреля. В этот день ему адресованы  все лучшие пожелания и поздравления с именинами.

Но это не единственная дата, когда Владимир отмечает свои именины по церковному календарю, таких дней в году достаточно много, и все они приурочены памяти святых и мучеников по имени Владимир.

Это славянское имя переводится как "Владеющий миром". Обладатель такого имени – человек любознательный, упорный, благоразумный и миролюбивый, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, при этом стремящийся к лидерству в компании.

В день ангела Владимира мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам красивые, позитивные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Прикольные поздравления с именинами Владимира в прозе

***

Вова, поздравляю тебя с именинами и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

Философские поздравления с именинами Владимира

***

Для Владимира сегодня
Поздравления мои.
Я тебе желаю счастья
И, конечно же, любви.

Чтобы шел по жизни твердо,
Чтобы миром ты владел,
Чтоб свернуть сумел ты горы,
Чтобы в деле преуспел.

Дом пусть будет полной чашей,
Светом и теплом согрет.
Пожелать хочу здоровья
И добра на много лет.

Лучшие поздравления Владимиру с именинами в стихах

***

Умный, смелый, духом сильный,
Очень модный, очень стильный,
Душа компании везде —
Все, Владимир, о тебе!

Таким же ты и оставайся,
В делах успешно продвигайся,
Любому помоги в пути,
Достойно сам его пройди.

Во всем тебе лишь плюсы видеть,
Слабого духом не обидеть!
Чтоб все сбылись твои мечты,
Чтоб был по жизни лучшим ты!

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Короткие пожелания в День ангела Владимиру в стихах

***

Славный, умный ты мужчина,
И сегодня есть причина
Пожелать тебе, Владимир,
Быть таким же милым, сильным!

Пусть фортуна не покинет,
И успех всегда сулит,
Пусть удача ярко светит,
Счастье в сердце пусть царит.

 Жизнеутверждающее поздравление с именинами Владимиру

***

Владимир — "владеющий миром", значит лидер. Желаю тебе оставаться лидером во всём. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и добиваться осуществления мечты. Желаю достигнуть высот карьерной лестницы, большой зарплаты и ненавязчивого начальства, здоровья, верной супруги и надёжных друзей. С именинами тебя!

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