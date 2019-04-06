Именины Владимира: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Владимира 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Язык цветов Фото: Pixabay

Владимир отмечает день ангела сегодня, 6 апреля. В этот день ему адресованы все лучшие пожелания и поздравления с именинами.

Но это не единственная дата, когда Владимир отмечает свои именины по церковному календарю, таких дней в году достаточно много, и все они приурочены памяти святых и мучеников по имени Владимир.

Это славянское имя переводится как "Владеющий миром". Обладатель такого имени – человек любознательный, упорный, благоразумный и миролюбивый, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, при этом стремящийся к лидерству в компании.

В день ангела Владимира мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам красивые, позитивные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Прикольные поздравления с именинами Владимира в прозе

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Вова, поздравляю тебя с именинами и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

Философские поздравления с именинами Владимира

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Для Владимира сегодня

Поздравления мои.

Я тебе желаю счастья

И, конечно же, любви.

Чтобы шел по жизни твердо,

Чтобы миром ты владел,

Чтоб свернуть сумел ты горы,

Чтобы в деле преуспел.

Дом пусть будет полной чашей,

Светом и теплом согрет.

Пожелать хочу здоровья

И добра на много лет.

Лучшие поздравления Владимиру с именинами в стихах

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Умный, смелый, духом сильный,

Очень модный, очень стильный,

Душа компании везде —

Все, Владимир, о тебе!



Таким же ты и оставайся,

В делах успешно продвигайся,

Любому помоги в пути,

Достойно сам его пройди.



Во всем тебе лишь плюсы видеть,

Слабого духом не обидеть!

Чтоб все сбылись твои мечты,

Чтоб был по жизни лучшим ты!

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Короткие пожелания в День ангела Владимиру в стихах

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Славный, умный ты мужчина,

И сегодня есть причина

Пожелать тебе, Владимир,

Быть таким же милым, сильным!



Пусть фортуна не покинет,

И успех всегда сулит,

Пусть удача ярко светит,

Счастье в сердце пусть царит.

Жизнеутверждающее поздравление с именинами Владимиру

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Владимир — "владеющий миром", значит лидер. Желаю тебе оставаться лидером во всём. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и добиваться осуществления мечты. Желаю достигнуть высот карьерной лестницы, большой зарплаты и ненавязчивого начальства, здоровья, верной супруги и надёжных друзей. С именинами тебя!

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