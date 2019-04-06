Именины Владимира: красивые поздравления с днем ангела
В День ангела Владимира 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе
Владимир отмечает день ангела сегодня, 6 апреля. В этот день ему адресованы все лучшие пожелания и поздравления с именинами.
Но это не единственная дата, когда Владимир отмечает свои именины по церковному календарю, таких дней в году достаточно много, и все они приурочены памяти святых и мучеников по имени Владимир.
Это славянское имя переводится как "Владеющий миром". Обладатель такого имени – человек любознательный, упорный, благоразумный и миролюбивый, ценящий душевный комфорт и чистоту в доме, при этом стремящийся к лидерству в компании.
В день ангела Владимира мы присоединяемся к самым добрым и радостным пожеланиям и предлагаем вам красивые, позитивные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
Прикольные поздравления с именинами Владимира в прозе
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Вова, поздравляю тебя с именинами и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.
Философские поздравления с именинами Владимира
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Для Владимира сегодня
Поздравления мои.
Я тебе желаю счастья
И, конечно же, любви.
Чтобы шел по жизни твердо,
Чтобы миром ты владел,
Чтоб свернуть сумел ты горы,
Чтобы в деле преуспел.
Дом пусть будет полной чашей,
Светом и теплом согрет.
Пожелать хочу здоровья
И добра на много лет.
Лучшие поздравления Владимиру с именинами в стихах
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Умный, смелый, духом сильный,
Очень модный, очень стильный,
Душа компании везде —
Все, Владимир, о тебе!
Таким же ты и оставайся,
В делах успешно продвигайся,
Любому помоги в пути,
Достойно сам его пройди.
Во всем тебе лишь плюсы видеть,
Слабого духом не обидеть!
Чтоб все сбылись твои мечты,
Чтоб был по жизни лучшим ты!
Короткие пожелания в День ангела Владимиру в стихах
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Славный, умный ты мужчина,
И сегодня есть причина
Пожелать тебе, Владимир,
Быть таким же милым, сильным!
Пусть фортуна не покинет,
И успех всегда сулит,
Пусть удача ярко светит,
Счастье в сердце пусть царит.
Жизнеутверждающее поздравление с именинами Владимиру
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Владимир — "владеющий миром", значит лидер. Желаю тебе оставаться лидером во всём. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и добиваться осуществления мечты. Желаю достигнуть высот карьерной лестницы, большой зарплаты и ненавязчивого начальства, здоровья, верной супруги и надёжных друзей. С именинами тебя!
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