Имитация секса на видео со шлангом и колбасой "взорвала" сеть

Сегодня, 09:00

На ролике девушка попыталась высосать воду из аквариума

Занимайтесь безопасным сексом. Фото: кадр из видео
Занимайтесь безопасным сексом. Фото: кадр из видео

Федеральное управление общественного здравоохранения в Швейцарии запустило рекламную кампанию, посвященную безопасному сексу. В трех роликах, озвученных на немецком, французском и итальянском языках, обыгрываются бытовые ситуации, намекающие на интимный подтекст. Эти забавные видео за несколько дней "взорвали" сеть.

Сайт "Сегодня" ранее писал, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом в 20, 30 и 50 лет: ответ эксперта.

В первом видео мясник набивает в оболочку колбасу, что намекает на надевание презерватива. Голос за кадром подчеркивает, что Карл "делает гигантскую и толстую колбасу", и заявляет, что партнер может помочь в ему этом.

Во втором ролике слесарь смазывает сверло станка, прежде чем сделать дырку в металлической пластине. Вскоре он берет самую большую насадку и продолжает совершать ритмичные движения.

В третьем видео рассказчик заявляет, "сегодня мы узнаем, как высосать (воду) из аквариума". Он объясняет, что девушка по имени Жасмин "нуждается в толстом шланге", чтобы выполнить эту работу. После этого она должна поместить его в рот и "почувствовать запах": если шланг свежий, Жасмин может встать на колени и начать "усердно сосать, пока первые капли не попадут ей в рот".

В конце девушка сплевывает воду в таз, а голос за кадром подчёркивает, что эти действия спасут ковер от брызг.

Таким образом, кампания подчеркивает три важных момента безопасного секса: надевание презерватива, использование смазки для половых органов и сплевывание спермы во избежание инфекции. Во всех роликах появляется общий слоган: "Независимо от того, что вы думаете, также подумайте о своем здоровье". Представитель BAG Адриен Кай рассказал, что с помощью "кампании они играют с клише и юмором, которые делают видео более доступными и эффективными".

Ранее ученые назвали невероятный способ достижения множественного оргазма.
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Daily mail

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