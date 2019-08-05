Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Инцидент с птицей заставил звезду сериалов биться в истерике: видео

Из-за инцидента съемки фильма "Они ползут за тобой" были приостановлены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
Элис Энглерт случайно убила птицу прямо перед камерами
Элис Энглерт случайно убила птицу прямо перед камерами
Фото: Pixabay

С 25-летней австралийской актрисой Элис Энглерт, которая снялась в фильмах "Вне времени", "Прекрасные создания" и "В страхе" и "Бомба", во время съемок очередной кинокартины "Они ползут за тобой" произошел несчастный случай. У нее в руках перед объективами камер умерла птица. 

Архивные кадры опубликовал портал TMZ в понедельник, 5 августа. Из-за инцидента съемки были приостановлены. Актриса Элис Энглерт расплакалась и заявила, что это просто невыносимо.

Смотрите видео: во Франции петуха отдали под суд
 

"Они ползут за тобой" рассказывает о религиозной общине в США, практикующей проповеди со змеями. Энглерт играет в фильме главную роль – дочери пастора. Премьера фильма состоялась в январе на фестивале "Сандэнс", в широкий прокат в США лента вышла 2 августа.

Ранее "Сегодня" писали, как раненый голубь постучался в двери ветеринарной клиники, чтобы спастись. Кроме того, показали самую редкую птицу на Земле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Птица врезалась в девочку на аттракционе: курьезное видео Во Франции петуха отдали под суд Загадочная «ворона-мутант» без лап попала на видео Курьезное видео: чайка обокрала невнимательную туристку
видео курьез фильм актриса птица
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Чем полезна клубника, а чем вредна?

Популярные статьи

Сегодня, 14:01Fun

5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:36Fun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Сегодня, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Сегодня, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

Вчера, 14:40Техно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

Вчера, 13:00Events

Преображение Господне: дата, история и традиции дня

Вчера, 10:24Fun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:25Техно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 августаТехно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

3 августаТехно

Windows 10 захватила полмира: цифры впечатляют

3 августаFun

3 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаWellness

Загар в солярии: польза и вред для здоровья

2 августаFun

2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаEvents

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Новости партнеров

Что происходит с телом человека который ест чеснок
Что происходит с телом человека который ест чеснок
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией
Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией
Корица: полезные свойства и для чего она нужна
Корица: полезные свойства и для чего она нужна
Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова
Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица