Инцидент с птицей заставил звезду сериалов биться в истерике: видео

Из-за инцидента съемки фильма "Они ползут за тобой" были приостановлены

Элис Энглерт случайно убила птицу прямо перед камерами Фото: Pixabay

С 25-летней австралийской актрисой Элис Энглерт, которая снялась в фильмах "Вне времени", "Прекрасные создания" и "В страхе" и "Бомба", во время съемок очередной кинокартины "Они ползут за тобой" произошел несчастный случай. У нее в руках перед объективами камер умерла птица.

Архивные кадры опубликовал портал TMZ в понедельник, 5 августа. Из-за инцидента съемки были приостановлены. Актриса Элис Энглерт расплакалась и заявила, что это просто невыносимо.

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"Они ползут за тобой" рассказывает о религиозной общине в США, практикующей проповеди со змеями. Энглерт играет в фильме главную роль – дочери пастора. Премьера фильма состоялась в январе на фестивале "Сандэнс", в широкий прокат в США лента вышла 2 августа.

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