Индийский рабочий провел ночь с коброй в штанах: появилось видео

Мужчина не спал всю ночь и не двигался, чтобы не потревожить змею

Кобра заползла в штаны к спящему строителю из индийского города Мирзапур, штат Уттар-Прадеш, по имени Лавкеш Кумар. Мужчина не спал и не двигался всю ночь, чтобы не потревожить змею. Об этом сообщает издание India.

По словам рабочего, он вместе с коллегами спал в здании детского сада после выполнения электромонтажных работ. Около полуночи он ощутил дискомфорт, а позже заметил, что что-то ползает в его джинсах. Оказалось, что это кобра.

Читайте также: Жесткая схватка четырехметровой кобры с питоном попала на видео

Мужчина поднял тревогу. Его напарники побежали в деревню, чтобы позвать змеелова. Однако специалист смог прийти только утром. Он аккуратно разорвал штаны рабочего, чтобы извлечь кобру. На месте происшествия также дежурили сотрудники скорой помощи на случай, если змея укусит Кумара. В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: Keep Watching

Напомним, ранее мы рассказывали о похожем случае: смертоносная змея заползла австралийцу в штаны. Несмотря на испуг, мужчина не растерялся и пережал голову змеи, чтобы она его не укусила.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться