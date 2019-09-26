"Инопланетяне": 10 курьезных фото котов без шерсти

Животные породы сфинкс славятся игривостью, ловкостью и привязанностью к своим хозяевам

Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats

Большинство из нас держат в голове один и тот же образ кошки, однако некоторые домашние питомцы ломают все стереотипы. Например, кошки породы сфинкс, которые происходят от пары лысых бездомных кошек, найденных в Онтарио в 1970-х годах.

Эти "инопланетные" животные славятся игривостью, ловкостью и привязанностью к своим хозяевам. Хотя сфинксы (или же канадская голая кошка) не единственная порода котов без шерсти, но они, безусловно, самые популярные.

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Порода считается декоративной, поэтому инстинкт охотника у нее почти отсутствует. Это умные животные, которые показывают полное понимание слов и просьб хозяина, легко запоминают свое имя и простые команды.

Предлагаем вам посмотреть нашу подборку, показывающую все прелести сфинксов.

Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats Коты породы сфинкс Фото: reddit.com/r/SphynxCats 1/10

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