"Инопланетяне": 10 курьезных фото котов без шерсти
Животные породы сфинкс славятся игривостью, ловкостью и привязанностью к своим хозяевам
Большинство из нас держат в голове один и тот же образ кошки, однако некоторые домашние питомцы ломают все стереотипы. Например, кошки породы сфинкс, которые происходят от пары лысых бездомных кошек, найденных в Онтарио в 1970-х годах.
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Эти "инопланетные" животные славятся игривостью, ловкостью и привязанностью к своим хозяевам. Хотя сфинксы (или же канадская голая кошка) не единственная порода котов без шерсти, но они, безусловно, самые популярные.
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Порода считается декоративной, поэтому инстинкт охотника у нее почти отсутствует. Это умные животные, которые показывают полное понимание слов и просьб хозяина, легко запоминают свое имя и простые команды.
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