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Иоанна Богослова 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя ссорится, злиться на родных и близких людей, а также сквернословить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
21 мая христиане отмечают День Иоанна Богослова
21 мая христиане отмечают День Иоанна Богослова
Фото: Depositphotos

День Иоанна Богослова отмечают православные христиане сегодня, 21 мая. В церковном календаре этот праздник считается самым загадочным. Богословом святого Иоанна церковь назвала за откровения, которые познал мир благодаря ему.

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История праздника Иоанна Богослова

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов родился в семье Зеведея и Саломии (дочь святого Иосифа Обручника). Каждую ночь он со своими братьями и отцом ходили ловить рыбу, которую потом продавали на рынке. В одну из таких ночей, по преданию, Иисус, наблюдая за ними, сказал: "Следуйте за Мною, и я сделаю вас ловцами душ человеческих".

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Будучи одним из наиболее приближенных к Иисусу, Иоанн присутствовал при таких событиях, как воскрешение дочери Иаира и преображение и моление в Гефсиманском саду.

Священники рекомендуют в праздник Иоанна Богослова всем верующим посетить храм, чтобы помолится апостолу. 21 мая можно сделать пожертвование, накормить голодного, помочь пожилому человеку, но делать это следует искренне и от души.

Иоанна Богослова 21 мая: что нельзя делать в этот день

Учитывая то, что данный праздник не относится к числу двунадесятых, то ограничений в еде церковь в этот день не накладывает. Однако все же стоит воздержаться от излишеств и мясных продуктов, не стоит употреблять алкоголь.
В этот день нельзя ссорится, злиться на родных и близких вам людей, также запрещено ругаться, сквернословить, вступать в споры и конфликты. Провести этот светлый праздничный день нужно в мире и гармонии.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении праздника – Дня отца, который будет отмечается ежегодно в третью неделю июня. Также "Сегодня" писали про церковные праздники и посты в июне 2019 по дням.

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Источник: Сегодня
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