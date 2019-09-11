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iPhone 11 жестко высмеяли в сети: реакция публики и мемы

В интернете появились первые шуточные картинки, фотожабы и видеоролики

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:38

Презентация новинок Apple, среди которых долгожданные iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, состоялась во вторник, 10 сентября. Любопытно, что в 2019 году видео с презентации iPhone 11 транслировали не только на официальном сайте компании, но и на YouTube.  

Смотрите также в сюжете о прошлых смартфонах iPhone – ретроспектива:

Новинок от любимого бренда ждали миллионы людей в разных уголках мира, однако многие из них остались разочарованными. Из-за этого в интернете появилось множество забавных мемов про новые модели iPhone.

К слову, стоимость iPhone 11 стартует с 699 долларов, iPhone 11 Pro с 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max – с 1099 долларов. Продажи в США начнутся с 20 сентября, а предзаказы откроются с пятницы 13-го. При этом iPhone XS и XS Max сняты с продаж и больше не производятся.

Напомним, что ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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Источник: Сегодня
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