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Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

Тело мужчины унесло на один километр от места исполнения трюка, говорят в полиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:29
Чанчала Лахири Фото: EI SAMAY
Чанчала Лахири
Фото: EI SAMAY

Вечером в понедельник, 17 июня, полицейские провели опознание тела иллюзиониста с Индии Чанчала Лахири, которого ранее нашли мертвым в километре от места, где он пытался повторить знаменитый трюк Гарри Гудини – "Освобождение".  

Фокусник погрузили в воды реки Ганг со связанными руками и ногами. За выполнением трюка наблюдали зрители на двух катерах. Также люди смотрели со знаменитого моста Ховра в Калькутте.

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Что-то пошло не так и Лахири утонул. Поиски пропавшего начались в тот же день. Полицейские и водолазы безуспешно обыскивали реку, пока не стемнело. Как выяснилось позже, тело иллюзиониста унесло на один километр от места исполнения трюка. 

Перед выступлением Лахири заручился поддержкой полиции Колкаты и дирекции порта. "Он говорил, что выступление пройдет на лодке, поэтому ему и дали разрешение, – цитирует BBC News одного из полицейских. — Он туманно упомянул "дополнительный трюк", но не уточнил, о чем идет речь".

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале в YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту

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