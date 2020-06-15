Ищут пассажира, который забыл в поезде мешок золота

Стоимость забытого золота оценивается в 152 тысячи фунтов стерлингов

В Швейцарии разыскивают пассажира, который в октябре 2019 года забыл мешок с тремя килограммами золота на участке железной дороги между Санкт-Галленом и Люцерном. Объявление о поиске хозяина местные власти опубликовали после того, как его не удалось найти путем внутреннего расследования. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Уточняется, что хозяин может вернуть себе потерянное золото еще пять лет. Как именно правоохранители будут проверять, что человек является настоящим владельцем забытой сумки, не сообщается.

Стоимость забытого золота оценивается в 152 тысячи фунтов стерлингов.

Напомним, во Франции двое детей нашли в доме покойной бабушки золотые слитки стоимостью около 80 тысяч евро. Случай произошел в городе Вандом, куда ребята уехали отдыхать на время карантина вместе со своим 60-летним отцом-бизнесменом и матерью. О подробностях этой удивительной истории журналистам рассказал аукционист Филипп Руйяк.

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