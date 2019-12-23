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Использовала ребенка: женщина "погорела" на тайной прослушке бывшего мужа

Женщина спрятала звукозаписывающее устройство в игрушку Минни Маус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:37
Жена тайно следила за бывшим с помощью игрушки Фото: William Montout / Unsplash
Жена тайно следила за бывшим с помощью игрушки
Фото: William Montout / Unsplash

33-летняя Хизер Бэмфорд из американского города Хакеттстаун, штат Нью-Джерси, "погорела" на тайной прослушке своего бывшего мужа. Она незаметно следила за мужчиной с помощью плюшевой игрушки, пишет таблоид The Sun.

Как сообщает издание, Бэмфорд отправила ребенка к своему бывшему мужу Доминику с игрушкой в виде Минни Маус, в которой спрятала звукозаписывающее устройство. Американец понял, что за ним следят, когда нажал на куклу и неожиданно услышал свой голос. 15 декабря он обратился в полицию.

Смотрите видео: в метро за пассажирами будут следить скрытые камеры

Спустя четыре дня после инцидента Бэмфорд арестовали и обвинили в прослушке и преследовании Доминика. Как долго она следила за бывшим возлюбленным, не установлено. По делу идет расследование.

Ранее "Сегодня" писали, как в китайском городе Циндао (провинция Шаньдун) мужчина, сдававший квартиру через онлайн-сервис Airbnb, несколько месяцев подряд тайно подглядывал за туристами со скрытых камер. Также мы рассказывали, как на скрытую камеру снимали секс пассажиров лайнера.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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