Использовала ребенка: женщина "погорела" на тайной прослушке бывшего мужа

Женщина спрятала звукозаписывающее устройство в игрушку Минни Маус

Жена тайно следила за бывшим с помощью игрушки Фото: William Montout / Unsplash

33-летняя Хизер Бэмфорд из американского города Хакеттстаун, штат Нью-Джерси, "погорела" на тайной прослушке своего бывшего мужа. Она незаметно следила за мужчиной с помощью плюшевой игрушки, пишет таблоид The Sun.

Как сообщает издание, Бэмфорд отправила ребенка к своему бывшему мужу Доминику с игрушкой в виде Минни Маус, в которой спрятала звукозаписывающее устройство. Американец понял, что за ним следят, когда нажал на куклу и неожиданно услышал свой голос. 15 декабря он обратился в полицию.

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Спустя четыре дня после инцидента Бэмфорд арестовали и обвинили в прослушке и преследовании Доминика. Как долго она следила за бывшим возлюбленным, не установлено. По делу идет расследование.

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