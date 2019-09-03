Испорченный отпуск: парня из-за дефектного паспорта не пропустили в самолет

У жителя Великобритании Джеймса Адамса возникли проблемы с прохождением границы

Парень лишился отпуска из-за разрыва в паспорте Фото: Triangle News

22-летний житель Великобритании Джеймс Адамс, который вместе с родными собирался провести отпуск на острове Аруба на Карибах, не смог пройти посадку в самолет из-за крошечной дырки в заграничном паспорте.

Как сообщает таблоид The Sun, супруги Клэр и Ричард Адамс собирались отправиться на остров Аруба со своими детьми Джеймсом, Джорджией и Льюисом. Однако на паспортном контроле у Джеймса возникли проблемы: сотрудник авиакомпании проверил его документ и не пропустил в самолет из-за незначительного повреждения страницы.

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Отмечается, что прежде у парня не возникало проблем с прохождением границы – ему удавалось слетать на Кипр, Ибицу и в Амстердам.

В результате остальным членам семьи пришлось продолжить путешествие без Джеймса. За эту поездку они заплатили около шести тысяч фунтов стерлингов (182 тыс. грн).

Парень лишился отпуска из-за разрыва в паспорте Фото: Triangle News Парень лишился отпуска из-за разрыва в паспорте Фото: Triangle News Парень лишился отпуска из-за разрыва в паспорте Фото: Triangle News Парень лишился отпуска из-за разрыва в паспорте Фото: Triangle News Парень лишился отпуска из-за разрыва в паспорте Фото: Triangle News Парень лишился отпуска из-за разрыва в паспорте Фото: Triangle News Парень лишился отпуска из-за разрыва в паспорте Фото: Triangle News Парень лишился отпуска из-за разрыва в паспорте Фото: Triangle News 1/8

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