Испуганный тигр залез в жилой дом и уснул на кровати

Работники парка Казиранга усыпили хищника транквилизатором и перевезти в лес

Тигр испугался наводнения и залез в жилой дом Фото: Pixabay

В официальном Twitter-аккаунте Wildlife Trust of India (WTI) появилась фотография тигра, который залез в дом жителей Индии. Как сообщают представители фонда дикой природы, зверь сбежал из Национального парка Казиранга в штате Ассам из-за наводнения, вызванного муссонными дождями, и таким способом хотел спастись. Смотрители за животными утверждают, что они готовились переселить животных в более безопасное место, однако тигр опередил их намерения.



Кроме того, из Национального парка также сбежали носороги, олени и слоны. Эксперты отметили, что более 95 процентов заповедника оказалось под водой из-за ливней. Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам зафиксировало с 13 по 18 июля 83 случая гибели животных в результате наводнения.

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Работники парка Казиранга и местные ветеринары прибыли на место, чтобы усыпить хищника транквилизатором и перевезти в лес. Они дождались сумерек и перекрыли дорогу, чтобы провести спасательную операцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что львиный прайд Бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами. Кроме этого, мы писали, как в Луцком зоопарке спасли маленького тигренка.

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